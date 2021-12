Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира и посвятил речь журналистам: "Мы антидот от тирании. Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми"

Вадим Карасев

В Осло вручили Нобелевскую премию мира — награду разделили российский журналист, главный редактор "Новый газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Дмитрий Муратов стал первым в истории Российской Федерации, кому присудили Нобелевскую премию мира, однако во время существования СССР эту награду получили правозащитник Андрей Сахаров и первый президент Советского Союза Михаил Горбачев.

Имена лауреатов стали известны еще в октябре: Нобелевский комитет присудил премию мира с формулировкой "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".





Мария Ресса

В своей нобелевской лекции, традиционной для всех лауреатов, Муратов затронул самые больные точки российской действительности и упомянул чеченскую войну, пытки в тюрьмах, общество "Мемориал" (организация включена в реестр НКО, выполняющих функции "иностранного агента". — Прим. ред.), которое собираются ликвидировать, Алексея Навального, трагические судьбы журналистов. Приводим цитаты из речи Дмитрия Муратова.

Мы — журналисты, наша работа понятна: разделить факт и ложь. Новое поколение журналистов-профессионалов умеет работать с большими данными, с информационными базами. <...> Мы, конечно, понимаем: эта премия — всему профессиональному сообществу настоящих журналистов. <...> Мои коллеги разоблачали отмывочные технологии и вернули в бюджет миллиарды украденных рублей, вскрывали офшоры, останавливали вырубки сибирских лесов.

Журналистика в России сейчас переживает темные времена. За несколько последних месяцев уже более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус "иностранных агентов". В России это – "враги народа". Многие наши коллеги остались без работы. Кто-то вынужден уехать из страны. У человека отбирают привычную жизнь на неизвестное время. Может, и навсегда… Такое случалось в нашей истории. <...> Теперь вместо "философского парохода" улетает "журналистский самолет". Это метафора, конечно, но десятки представителей нашей профессии покидают Россию.

"А разве не страшно?" — самый частый вопрос моим коллегам. Это их миссия. Когда правительства все время улучшают прошлое, журналисты пытаются улучшить будущее. И эта премия — всей настоящей журналистике. Эта премия моим погибшим коллегам из "Новой газеты"— Игорю Домникову, Юрию Щекочихину, Анне Политковской, Анастасии Бабуровой, Стасу Маркелову, Наташе Эстемировой. Эта премия и живым коллегам, сообществу, которое выполняет профессиональный долг.

В русском, и в английском, и в других языках есть поговорка: "Собака лает, а караван идет" — The dogs bark, but the caravan goes on. Ее трактуют так: движению каравана вперед ничто не помешает. Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах. Они лают, но ни на что не влияют. А я недавно узнал: смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идет вперед, потому что собаки лают. Рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперед возможно, только когда они сопровождают караван. Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы — условие движения. Мы — антидот от тирании. Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми. В конце речи Дмитрий Муратов призвал собравшихся почтить минутой молчания память журналистов "отдавших жизни за эту профессию" и поддержать "тех, кто подвергается преследованиям". Муратов заявил, что денежный приз будет передан на помощь больным людям и поддержку независимой журналистики.

Нобелевский комитет вел трансляцию церемонии.





