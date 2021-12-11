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Дмитрий Тарасов рассказал о ссорах с женой

Дмитрий Тарасов рассказал о ссорах с женой
Футболист Дмитрий Тарасов признался, что может наговорить Анастасии Костенко во время ссор. Спортсмен рассказал о взаимоотношениях с Анастасией Костенко. Футболист и модель могут серьезно поссориться по бытовым вопросам, однако Тарасов признается, что ни разу в серьез не задумывался о разводе с супругой.
Дмитрий Тарасов с женой «Если говорить серьезно, то не думал о разводе, но когда ругаемся, бывает, что наговорим друг другу очень много всего нехорошего. Но это все мелочи», — поделился Дмитрий в stories своего Instagram. В конце октября Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями в третий раз. У пары родился долгожданный сын. Мальчика назвали Алексеем. Для футболиста это уже четвертый ребенок.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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