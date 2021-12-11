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Dress Code. В Москве прошел гала-вечер фонда "Обнаженные сердца". Среди гостей — Наталья Водянова, Яна Рудковская, Саша Лусс

Dress Code. В Москве прошел гала-вечер фонда "Обнаженные сердца". Среди гостей — Наталья Водянова, Яна Рудковская, Саша Лусс

Вчера в концертном зале "Барвиха Luxury Village" прошел гала-вечер благотворительного фонда Натальи Водяновой "Обнаженные сердца" в честь выхода лимитированной коллекции Ralph Lauren, созданной для российского рынка. Гостей вечера встречала сама Наталья Водянова, а ведущей мероприятия стала Ксения Собчак. Гала-вечер посетили Яна Рудковская, Саша Лусс и другие.

В рамках вечера прошел традиционный аукцион по сбору средств в пользу фонда, который помогает детям с особенностями развития и их семьям. Среди лотов был обед с Натальей Водяновой в ресторане Ralph's в Париже, а также билеты в центральную ложу Уимблдона в Лондоне. Всего удалось собрать более семисот тысяч евро.


Наталья Водянова
Яна Рудковская
Саша Лусс

Сегодня в телеграм-каналах, впрочем, взахлеб обсуждают не сборы в пользу фонда и даже не наряды знаменитостей, а ссоры, которые состоялись на вечере: Ксения Собчак успела сцепиться и с Полиной Киценко, и с Яной Рудковской. И если Яна слухи о конфликте с Ксенией уже опровергла, то вот Полину Собчак продолжает разоблачать и сегодня уже в своем телеграм-канале.


Ксения Соловьева
Наталья Османн


Полина Киценко


Ариан Романовский
Яна Расковалова
Чарльз и Ольга Томпсон


Наталья Водянова
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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