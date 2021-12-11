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Edge of Eternity выйдет на Xbox в феврале, сразу в Game Pass

Edge of Eternity выйдет на Xbox в феврале, сразу в Game Pass


Игру Edge of Eternity планировали выпустить на Xbox One и Xbox Series X | S в конце 2021 года, но разработчики не успели и несколько месяцев назад они сдвинули дату релиза на 1 квартал 2022 года. Теперь студия Studio Midgar уточнила дату релиза игры на приставках Xbox — 10 февраля 2022 года. Сразу после выхода проекта появится в подписке Game Pass.

Edge of Eternity — это одиночная RPG с пошаговыми боями, которая доступна в Steam с июня этого года. Игра имеет «В основном положительные» отзывы от игроков. Проект создан в духе классических японских RPG, при этом он имеет русскую локализацию.


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По материалам: newxboxone

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