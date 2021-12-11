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Феликс Погосян: «Мой талисман – моя жена!»

Феликс Погосян: «Мой талисман – моя жена!»
Феликс Погосян – артист уникальной творческой судьбы. Армянин по национальности, он родился в Азербайджане, обучался в музыкальной школе по классу аккордеона, а его творческая карьера стартовала в… Татарском народном ансамбле! Исполнитель в шутку называет стиль, в котором выступает, кавказско-цыганским шансоном. И этот стиль близок многим людям на постсоветском пространстве. Песни «Пополам», «Цыганка», «Ветерок», «Уходит табор в небо», «Сладкая парочка» до сих пор любимы и звучат на многих застольях.



Сегодня Феликс Погосян ответил на вопросы нашего издания и раскрыл некоторые секреты своего успеха.

- Феликс, вы талантливый и популярный исполнитель. У нас, наверняка, есть какой-то талисман, который помогает достичь успеха?

- Мой талисман – моя жена! Она мой двигатель, моя Муза. Как и у любого исполнителя, у меня тоже иногда бывают не очень удачные дни, когда всё хочется бросить. Но моя супруга – мудрая женщина, она говорит, что нужно немного отдохнуть, переключиться, а потом снова вернуться к музыке, и всё получится. Так и выходит.

- Она волшебница!

- Можно сказать и так. На самом деле, моя жена - психотерапевт, у неё огромный стаж работы. Именно она привила мне интерес к психологии. Теперь эта наука – одно из моих хобби.



- А другие увлечения с чем связаны?

- С музыкой. На самом деле я счастливый человек, потому что моя работа и есть моё хобби. Музыка – это то, в чём я полностью растворяюсь, чем я живу и дышу. И в то же время музыкой я зарабатываю. Знаете, говорят же, что если вы найдёте дело по душе, то вы не будете работать ни дня.

- Изначально вы не были вокалистом. Как случилось, что вы запели?

- Действительно, я начинал клавишником в Татарском народном ансамбле, ещё в Азербайджане. Кстати, именно с того времени я люблю народные мотивы в музыке. Но нашей семье пришлось переехать в Армению, с ансамблем пришлось распрощаться. Но не с музыкой! После переезда я создал собственный кавер-бэнд, с которым выступал на различных мероприятиях – юбилеях, свадьбах, корпоративах. И однажды наш вокалист заболел, а нас на носу корпоратив, отказаться никак нельзя! Мне пришлось его заменить. Всем слушателям понравилось, так и началась моя вокальная карьера.



- Как появились в вашей музыке цыганские мотивы?

- Тоже совершенно внезапно. Помог случай. Переехав из Армении в Нижний Новгород, я продолжал заниматься музыкой. Конечно, пробовал свои силы в различных конкурсах, но… Получил в итоге только разочарование. Пытался работать и вне музыкальной сферы, но быстро понял, что не моё.

Однажды меня пригласили выступить на празднике в одной цыганской семье, правда, с условием: я должен был спеть несколько цыганских песен. Я подготовился, исполнил – и меня стали чаще приглашать на цыганские торжества. Так я расширил свой репертуар, и это было только в радость. Я с детства люблю музыку разных народов. А потом было знакомство с композитором Арсеном Касиевым, который создал для меня репертуар как раз с цыганским колоритом.

- На вашем счету сольный альбом «Пополам», сингл «Не холостой», но я знаю, что вы любите работать и дуэтах.

- Да, у меня есть дуэты с Мартом Бабаяном, Виталием Романовым. А не так давно мы с Артуром Амиряном записали песню «За здоровье». Название не случайно, здоровье сегодня – основа основ. И, конечно, хотелось, чтобы у всех слушателей с ним было всё в порядке.

- Как вы относитесь к современной музыке?

- Очень хорошо! Каждому поколению – своя музыка. Я даже мечтаю сделать фит с современными ди-джеями, хотя такие эксперименты для меня редкость. Я не хочу изменять выбранному стилю. Но в качестве небольшого эксперимента, почему бы и нет?



- У вас есть кумиры среди исполнителей?

- Нет, кумиров нет, но есть певцы, которых я бесконечно люблю и уважаю. Например, Лара Фабиан. Она настоящий профи! Так что есть у меня ещё одна мечта – вместе с нею выступить на одной сцене в Кремле.

- Многие исполнители не очень любят соцсети, хотя вынуждены в них находиться по работе. Вы поддерживаете в этом коллег по музыкальному цеху?

- Нет. Интернет давно правит миром, и это для нас, артистов, только плюс. Во-первых, мы имеем возможность общаться со своей публикой, представлять им свои песни практически мгновенно после записи или съёмки клипа. Во-вторых, всегда можно следить за тем, что делают другие музыканты, даже если они находятся в тысячах километров от тебя. И, в-третьих, именно интернет помогает прослушивать и покупать наши треки.

Всё зависит от того, как человек использует интернет. Я был неприятно удивлён только, пожалуй, Тик-Током. На что только не идут люди ради лайков и просмотров! Потому в Тик-Токе меня нет. Всё-таки на первый план должно выходить творчество, а не гонка за какими-то виртуальными оценками.



- Как артист вы, наверное, очень любите путешествовать. Какое место, страна запецили вас больше остальных?

- Это Египет, земля пророков, завораживающая бесконечность пустыни, горы в дымке… Я восхищаюсь этой страной с древней культурой, потому достаточно часто там бываю. Можно сказать, что Египет – один из источников вдохновения.

Но я с нетерпением жду встречи со зрителями в Анапе. Надеюсь, что смогу подарить им положительные эмоции, которые всем нам так нужны сейчас!
# Шоу-бизнес
По материалам: Клео

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