Феликс Погосян: «Мой талисман – моя жена!»

Феликс Погосян – артист уникальной творческой судьбы. Армянин по национальности, он родился в Азербайджане, обучался в музыкальной школе по классу аккордеона, а его творческая карьера стартовала в… Татарском народном ансамбле! Исполнитель в шутку называет стиль, в котором выступает, кавказско-цыганским шансоном. И этот стиль близок многим людям на постсоветском пространстве. Песни «Пополам», «Цыганка», «Ветерок», «Уходит табор в небо», «Сладкая парочка» до сих пор любимы и звучат на многих застольях.Сегодня Феликс Погосян ответил на вопросы нашего издания и раскрыл некоторые секреты своего успеха.- Мой талисман – моя жена! Она мой двигатель, моя Муза. Как и у любого исполнителя, у меня тоже иногда бывают не очень удачные дни, когда всё хочется бросить. Но моя супруга – мудрая женщина, она говорит, что нужно немного отдохнуть, переключиться, а потом снова вернуться к музыке, и всё получится. Так и выходит.- Можно сказать и так. На самом деле, моя жена - психотерапевт, у неё огромный стаж работы. Именно она привила мне интерес к психологии. Теперь эта наука – одно из моих хобби.- С музыкой. На самом деле я счастливый человек, потому что моя работа и есть моё хобби. Музыка – это то, в чём я полностью растворяюсь, чем я живу и дышу. И в то же время музыкой я зарабатываю. Знаете, говорят же, что если вы найдёте дело по душе, то вы не будете работать ни дня.- Действительно, я начинал клавишником в Татарском народном ансамбле, ещё в Азербайджане. Кстати, именно с того времени я люблю народные мотивы в музыке. Но нашей семье пришлось переехать в Армению, с ансамблем пришлось распрощаться. Но не с музыкой! После переезда я создал собственный кавер-бэнд, с которым выступал на различных мероприятиях – юбилеях, свадьбах, корпоративах. И однажды наш вокалист заболел, а нас на носу корпоратив, отказаться никак нельзя! Мне пришлось его заменить. Всем слушателям понравилось, так и началась моя вокальная карьера.- Тоже совершенно внезапно. Помог случай. Переехав из Армении в Нижний Новгород, я продолжал заниматься музыкой. Конечно, пробовал свои силы в различных конкурсах, но… Получил в итоге только разочарование. Пытался работать и вне музыкальной сферы, но быстро понял, что не моё.Однажды меня пригласили выступить на празднике в одной цыганской семье, правда, с условием: я должен был спеть несколько цыганских песен. Я подготовился, исполнил – и меня стали чаще приглашать на цыганские торжества. Так я расширил свой репертуар, и это было только в радость. Я с детства люблю музыку разных народов. А потом было знакомство с композитором Арсеном Касиевым, который создал для меня репертуар как раз с цыганским колоритом.- Да, у меня есть дуэты с Мартом Бабаяном, Виталием Романовым. А не так давно мы с Артуром Амиряном записали песню «За здоровье». Название не случайно, здоровье сегодня – основа основ. И, конечно, хотелось, чтобы у всех слушателей с ним было всё в порядке.- Очень хорошо! Каждому поколению – своя музыка. Я даже мечтаю сделать фит с современными ди-джеями, хотя такие эксперименты для меня редкость. Я не хочу изменять выбранному стилю. Но в качестве небольшого эксперимента, почему бы и нет?- Нет, кумиров нет, но есть певцы, которых я бесконечно люблю и уважаю. Например, Лара Фабиан. Она настоящий профи! Так что есть у меня ещё одна мечта – вместе с нею выступить на одной сцене в Кремле.- Нет. Интернет давно правит миром, и это для нас, артистов, только плюс. Во-первых, мы имеем возможность общаться со своей публикой, представлять им свои песни практически мгновенно после записи или съёмки клипа. Во-вторых, всегда можно следить за тем, что делают другие музыканты, даже если они находятся в тысячах километров от тебя. И, в-третьих, именно интернет помогает прослушивать и покупать наши треки.Всё зависит от того, как человек использует интернет. Я был неприятно удивлён только, пожалуй, Тик-Током. На что только не идут люди ради лайков и просмотров! Потому в Тик-Токе меня нет. Всё-таки на первый план должно выходить творчество, а не гонка за какими-то виртуальными оценками.- Это Египет, земля пророков, завораживающая бесконечность пустыни, горы в дымке… Я восхищаюсь этой страной с древней культурой, потому достаточно часто там бываю. Можно сказать, что Египет – один из источников вдохновения.Но я с нетерпением жду встречи со зрителями в Анапе. Надеюсь, что смогу подарить им положительные эмоции, которые всем нам так нужны сейчас!