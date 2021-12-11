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Филипп Киркоров признался, что близкие люди на него обижаются

Филипп Киркоров признался, что близкие люди на него обижаются
Певец Филипп Киркоров рассказал, что не умеет выражать любовь. В 2005 году артист расстался с Аллой Пугачевой. С тех пор достоверной информации о его личной жизни не появлялось. Музыканту часто приписывали романы со знаменитостями, но раз за разом слухи не подтверждались. Общаясь с журналистами, Киркоров подтвердил, что отношения после Пугачевой у него все-таки были. «Мы, Киркоровы, не на словах любим, а поступками доказываем и показываем свою любовь. И не умеем сюсюкать. От этого, кстати, мои близкие люди всегда очень страдали. Те, с кем я был или нахожусь в отношениях (я же живой человек, а жизнь продолжается), на меня обижаются, что лишний раз я не скажу: «Люблю тебя, моя рыбочка». Вот и с детьми я такой же», — подчеркнул артист.
Филипп Киркоров При этом называть конкретные имена Киркоров не стал. С возрастом артист начал менее охотно подпускать к себе людей. Сейчас в его близкий круг входят только надежные друзья и родственники. Недавно певец и вовсе пережил предательство, сильно изменившее его отношение к миру. «У меня в жизни совсем недавно была такая ситуация: близкие люди стали моими врагами, потому что поступили со мной не по-людски. Но я врагов своих всегда прощаю и отношусь к ним чуть любя. Понимаете, у всех людей свои проблемы, а у врагов еще и я. Рифма родилась прямо сейчас… Знаете, я, пожалуй, поставлю точку на теме предательства. Да, в этом году у меня произошли перемены в жизни, я неожиданно увидел истинное лицо своих бывших друзей», — поделился музыкант. Конечно, такие неприятные инциденты сильно влияют на отношение к миру, но Киркоров старается не заострять на этом внимание. Тем более в ближайшее время у артиста грядет парад важных праздников. Недавно первый юбилей отпраздновала его дочь, в апреле 55 исполнится самому Филиппу Бедросовичу, потом 90-летие отметит отец, а далее 10 лет будет и сыну. В интервью для «7 дней» музыкант рассказал, что дети привнесли в его жизнь новый смысл. Сейчас он готов пойти на все, чтобы сделать малышей счастливыми.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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