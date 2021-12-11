Финал конкурса «Студент года» среди учащихся профессиональных образовательных организаций проходит в онлайн-формате

9 декабря стартовал финал Российской национальной премии «Студент года» профессиональных образовательных организаций, объединивший 400 молодых людей из 69 российских регионов. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам будут определены победители в следующих номинациях: «Профессионал года», «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Староста года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года», «Студенческий клуб года», «Студенческое медиа года».

Конкурсные испытания пройдут в онлайн-формате в течение трёх дней, они включают как индивидуальные, так и общие задания: самопрезентацию, тестирование, кейсы, открытые уроки, дебаты и ролевые игры. Для отдельных номинаций предусмотрены особые задания.

Итоги финала будут подведены 12 декабря в прямом эфире трансляции в официальной группе Российского Союза Молодёжи и премии «Студент года» в социальной сети «ВКонтакте».

Российская национальная премия «Студент года» профессиональных образовательных организаций проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Организаторы премии – президентская платформа «Россия – страна возможностей», Российский Союз Молодёжи, Минпросвещения России, Правительство Томской области, Минобрнауки России.