Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Управлять финансами и работать станрвится проще, если заранее узнать все о влиянии звезд. Чтобы сделать середину декабря успешной, учитывайте рекомендации астрологов и настроение планет.

Эта неделя пройдет под эгидой Марса в Стрельце и Меркурия в Козероге. Астрологи предупреждают: нам будет казаться, что нас окружают исключительно честные люди, но это не так. Меркурий сделает людей более лживыми, а вот Марс поможет нам стать богаче и продуктивнее в разы. Следуйте правилам успеха, чтобы стать богаче. Так ваши шансы на победу увеличатся.

Овен

Для Овнов большое значение в период с 13 по 19 декабря будут играть в первую очередь слова, а уже потом действия. Астрологи советуют помнить о десяти словах-паролях для привлечения денег. Овны, желающие основательно взяться за работу и бизнес, могут сосредоточиться на этом, уйдя в дела с головой. Можно начать поиски дополнительного заработка. Стоит помнить, что текущее положение планет больше способствует успеху в делах, требующих организованности, а не креатива. Любители работать в спешке могут не рассчитывать на отличные результаты.

Телец

Тельцам, вполне возможно, придется потратить много денег. Возможны внеплановые покупки, поломка техники. Чтобы не потратить деньги зря, им стоит воспользоваться специальным заговором на удачную покупку. Что касается конкретно работы, то Тельцам не стоит стараться держать всё под контролем. Эти людям стоит проявить креативность и импровизацию. На этой неделе ночные светила призывают действовать не по шаблону. Можно сменить работу или найти новое хобби. Лучше не отказываться от новых предложений. Тельцы могут найти хорошо оплачиваемую работу.

Близнецы

Близнецам в этот период не стоит забывать об отдыхе. Иногда сказать себе «стоп» и отдохнуть очень полезно для энергетики. Марс способствует увеличению финансового потока и продуктивности, но он не помогает восстанавливаться, так что про релаксацию забывать нельзя. Негативная активность Меркурия говорит о том, что на этой неделе Близнецов ждет борьба. Важно верить в себя и не тратить деньги на бесполезные вещи. Также эта неделя будет не самой благоприятной для командировок и дальних путешествий. В воскресенье, самый опасный день, лучше не тратить ни копейки.

Рак

Ракам для успешного завершения и начала важных дел, а также для повышения продуктивности и увеличения заработка стоит следовать магическим законам богатства. На этой неделе все будет следовать правилам в жизни этих людей. Любые неприятные или очень благоприятные события, связанные с деньгами, будут не случайностью, а следствием их прошлых действий. Астрологи советуют людям этого Знака полагаться на внутреннее чутье. Под эгидой Меркурия в Козероге могут происходить непредвиденные финансовые события. Нужно опасаться рисков и авантюр.

Лев

У Львов начинается время, в которое стоит как можно больше времени работать бок о бок с другими людьми. Само собой, среди коллег и возможных клиентов могут оказаться нелицеприятные и жадные личности. Чтобы обойти их стороной, нужно научиться считывать энергетику человека. В этом Львам помогут четыре простых совета. В каких-то новых делах астрологи рекомендуют отмести прочь страхи и волнение. Если что-то давно нужно было сделать, то на этой неделе пора проявить активность. Внимание к мелочам и капелька уверенности сделают свое дело, позволив Львам наконец избавиться от груза невыполненных задач и войти в новый 2022 год без долгов.

Дева

Из-за энергетического упадка Меркурия в Знаке Козерога Девы могут ощутить потерю мотивации. Также этот переход 13 числа существенно замедлит мышление Дев. Вернуть все на круги своя и нивелировать отрицательное воздействие планеты им помогут четыре эффективных метода. Возможно, стоит и вовсе взять паузу в некоторых не срочных делах, уделить внимание близким, которые будут этому очень рады. Эксперты считают, что наступило неблагоприятное время для повышения квалификации и получения знаний. Нужно сфокусироваться на простых делах.

Весы

Весов ожидают непростые будние дни. Возможно, придется работать больше, чем обычно. В связи с этим астрологи настоятельно рекомендуют как следует отдохнуть на выходных. Ранее мы рассказывали, как правильно отдыхать, чтобы полностью восстанавливать энергетику. Это касается не только субботы и воскресенья, но и других дней, в которые у Весов может не быть никакой работы. Весы смогут воплотить в реальность даже самые амбициозные планы. Марс в Стрельце подарит им веру в себя и решительность в работе. Это время крайне благоприятно для карьерных прорывов.

Скорпион

Скорпионам необходимо разобраться с хаосом в своей жизни. Если его нет, лучше не тратить время на безделье, потратив все свое время на работу. Если же ситуация не ясна и есть много проблем, астрологи советуют в начале недели сделать уборку по методу Мари Кондо. Это поможет упорядочить энергетику. Финансовые дела Скорпионам стоит активно вести в первой половине недели. Астрологи советуют не слушать лицемерных людей, избегать общения с завистниками. Это может спровоцировать появление денежных проблем. Не нужно верить людям на слово, особенно если речь заходит о деньгах.

Стрелец

Стрельцам для повышения заработка и улучшения положения на работе стоит начать следовать мудрым законам процветания наших предков. Современные реалии отличаются от того, что было ранее, но знания и опыт бесценны и не привязаны ко времени. Астрологи советуют не выручать деньгами посторонних людей, а вот родным и близким можно одалживать средства на неопределенный срок. Главное, чтобы это были посильные суммы для Стрельцов. Вторая половина недели подойдет для бумажной работы, а в понедельник и вторник можно заняться творчеством.

Козерог

У Козерогов будет насыщенная неделя, на которой ни в коем случае нельзя терять веру в себя и оптимизм. Чтобы этого не произошло, астрологи советуют людям данного Знака пользоваться самым эффективным утренним ритуалом на повышение настроения и работоспособности. Козерогам можно начинать новые дела, заниматься финансовыми проблемами. Если не распыляться на мелочи, недели вполне хватит, чтобы закончить все начатое. Чтобы неделя прошла продуктивно и успешно, нужно укреплять веру себя и не сворачивать с намеченного пути.

Водолей

Водолеи относятся к Знакам Зодиака, которым легко достаются деньги. На этой неделе ситуация не изменится, если не общаться с токсичными людьми. Планеты подарят этим людям вдохновение и обострят их умение нестандартно мыслить. Астрологи советуют больше двигаться, чтобы энергетика организма была на высоте. Благоприятно настроенные звезды помогут Водолеям повысить доходы и оптимизировать расходы. Ни в коем случае нельзя останавливаться, даже если в чем-то удалось достичь успеха.

Рыбы

Финансовые и рабочие события этой недели должны развиваться размеренно, но Рыбы могут все испортить, если начнут рисковать и браться за то, что сейчас абсолютно не актуально. Пусть все идет своим чередом. Нужно научиться читать знаки судьбы, поскольку Вселенная постарается направить Рыб по верному пути подсказками. Приятные мелочи станут хорошим подспорьем для достижения желаемого. Астрологи советуют ставить смелые цели, делать упор на профессиональном росте, получении новых знаний, заниматься покупками.