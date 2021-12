Frog Detective: The Entire Mystery добавят в Game Pass





Подписка Game Pass «скоро» должна пополниться новинкой — Frog Detective: The Entire Mystery. Это коллекция игр Frog Detective, которая включает в себя 3 части серии: The Haunted Island, The Case of the Invisible Wizard и Corruption at Cowboy County.

Пока нет информации о том, когда серия игр про детектива-лягушку будет доступна в подписке Game Pass. Отмечается, что Frog Detective: The Entire Mystery добавят в PC Game Pass, информации про консоли Xbox пока нет.

В играх серии Frog Detective нужно распутывать загадочные истории в разных сеттингах. Это квест, который направлен, скорее, на прохождение детьми. В играх серии Frog Detective отсутствует русская локализация.

Watch this video on YouTube