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Frog Detective: The Entire Mystery добавят в Game Pass

Frog Detective: The Entire Mystery добавят в Game Pass


Подписка Game Pass «скоро» должна пополниться новинкой — Frog Detective: The Entire Mystery. Это коллекция игр Frog Detective, которая включает в себя 3 части серии: The Haunted Island, The Case of the Invisible Wizard и Corruption at Cowboy County.

Пока нет информации о том, когда серия игр про детектива-лягушку будет доступна в подписке Game Pass. Отмечается, что Frog Detective: The Entire Mystery добавят в PC Game Pass, информации про консоли Xbox пока нет.

В играх серии Frog Detective нужно распутывать загадочные истории в разных сеттингах. Это квест, который направлен, скорее, на прохождение детьми. В играх серии Frog Detective отсутствует русская локализация.


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По материалам: newxboxone

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Frog Detective: The Entire Mystery добавят в Game Pass
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