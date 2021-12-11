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Гарик Харламов рассказал об одиночестве

Гарик Харламов рассказал об одиночестве
Еще недавно все обсуждали роман шоумена Гарика Харламова с молодой актрисой. Артист в эфире Comedy Club на канале ТНТ заговорил о проблемах в отношениях со своей возлюбленной актрисой Катериной Ковальчук. На шоу пришел музыкант Ramil, над которым Харламов и Воля стали подшучивать. «А Ramil’ – это псевдоним? Какое у тебя настоящее имя?» — спросил Воля. «Роман Александрович Орлов», — сказал певец. «Роман Орлов. Как будто у двух орлов медовый месяц. Ну ладно, прости. Просто вырвалось», — заметил Харламов. «А почему все сейчас на сцене берут восточные псевдонимы?» — продолжил допытываться Воля.
Гарик Харламов «Девчонки всегда кайфовали от восточных парней. Может кто-то не согласен, но это мое мнение», — сказал певец. «Называй меня Абдулла с этого момента», — заметил Харламов, обращаясь к Воле. «Тогда я Фатах», — отшутился муж гимнастки Ляйсан Утяшевой. «Иди, люби Ляйсан, тебе не надо. А я одинокая», сказал Гарик Харламов «Кстати, очень подходит. Ляйсан и Фатах», — заметил Воля. «Фатах и Ляйсан – вместе веселее», — пошутил Харламов. Напомним, что Гарик Харламов в прошлом году развелся с актрисой Кристиной Асмус. Сейчас он встречается с другой актрисой Катериной Ковальчук.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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