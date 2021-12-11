Гинцбург: оснований менять вакцину под штамм-омикрон пока нет

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

09:56 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Россияне с омикрон-штаммом, вернувшиеся из ЮАР, были привиты и переносят заболевание легко. Об этом РИА Новости сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в настоящий момент они находятся в стационаре, но тяжелых случаев нет. Пациенты ранее были иммунизированы, пояснил Гинбург.

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Вместе с тем, специалисты Центра имени Гамалеи уже взяли мазки у заболевших, на основании которых выделен образец омикрон-штамма. По словам Гинцбурга, вакцина против нового подвида коронавируса имеет такую же конструкцию, как и предыдущие. Оснований менять вакцину в настоящий момент нет, подчеркнул специалист.

Штамм B.1.1.529, названный ВОЗ греческой буквой «омикрон», был обнаружен в ноябре на юге Африки. Позднее «омикрон» был выявлен у двух человек, прибывших в Россию из Южно-Африканской Республики. В настоящее время въезд в Россию из южных государств Африки ограничен.





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Ранее профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн отмечал, что «главный враг сейчас не штамм «омикрон», а «дельта», который убивает людей».

#коронавирус #вакцинация #здоровье

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