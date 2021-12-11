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Google переведет Android-игры на Windows с помощью специального приложения

Google переведет Android-игры на Windows с помощью специального приложения

Компания Google планирует обеспечить возможность запуска Android-игр на ПК с Windows в 2022 году. Это будет возможно благодаря приложению Google Play Games, которое позволит открывать программы из Google Play на ноутбуках, планшетах и компьютерах с ОС Windows, пишет The Verge.

"Начиная с 2022 года, игроки смогут наслаждаться любимыми играми из Google Play на большем количестве устройств: плавно переключаясь между телефоном, планшетом, Chromebook, а вскоре и ПК с Windows. Мы рады расширить нашу платформу, чтобы игроки еще больше наслаждались своими любимыми играми для Android", — заявил руководитель игрового направления Android в Google Грег Хартрелл.

По словам представителя компании Алекса Гарсии-Куммерта, компания разработала Google Play Games самостоятельно — без участия Microsoft, BlueStacks или других организаций. В приложении для Windows будет реализована возможность синхронизации с другими платформами, и пользователь, начав игру на Android-смартфоне или планшете, сможет продолжить ее на компьютере или "хромбуке".

Ранее Ruposters писал, что Google подвела поисковые итоги года в России.

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По материалам: uposters.ru

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