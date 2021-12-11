Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, на которой нас могут подстерегать новые проблемы и новые победы. Астрологи рассказали о том, как люди разных Знаков Зодиака смогут быстрее прийти к осуществлению задуманного.

Начало недели для большинства из нас должно быть благоприятным из-за позитивного перехода Марса в Знак Стрельца, а также из-за пика звездопада Геминиды. 19 число будет опасным из-за Полнолуния и ретроградной Венеры. Это значит, что до субботы включительно наши чакры будут открытыми, а наша энергетика — крепкой. Неделя обещает быть крайне продуктивной.

Овен

Овнам в период с 13 по 19 число планеты и звезды помогут победить беспокойство. Они дадут этим людям силы для того, чтобы те сами себе смогли доказать, что бояться нечего и переживать не о чем. Ускорить процесс помогут шесть надежных методов. Астрологи рекомендуют Овнам внимательно следить за реакцией людей на свои действия. Если кому-то что-то не понравится, не стоит продолжать раздражать человека, провоцируя скандалы. Уступчивые и понимающие люди данного Знака будут на вершине успеха. Грубость и хитрость сейчас не в тренде.

Телец

У Тельцов возможно появление отрицательных событий в конце недели. Им стоит помнить о четырех ситуациях, в которых нужно снять негативное влияние незамедлительно. В противном случае может исчезнуть удача и появиться тревога и другие проблемы. Астрологи советуют Тельцам не воспринимать все слишком близко к сердцу. На этой неделе их звездные покровители сделают так, что любая обида и переживания могут перерасти в нечто большее. Нужно больше развлекаться и заниматься теми делами, которые доставляют удовольствие, а также меньше рисковать.

Близнецы

Близнецы — это люди, которые могут найти общий язык с кем угодно и когда угодно, но если возникают проблемы в отношениях, они не могут это исправить самостоятельно. Приближается глобальное обновление энергетики, так что эта неделя, возможно, последняя, на которой можно попробовать помириться с друзьями и наладить с ними отношения. В этом плане можно положиться на специальные обряды и талисманы. В общении со второй половинкой и родственниками также полезно будет проявлять инициативу, начиная непростой разговор первыми.

Рак

Ракам для достижения успехов на любовном и финансовом поприще важно помнить, что чистый ум и сознание могут поспособствовать личностному росту и повышению привлекательности. Также с 13 по 19 число полезно будет прощать людей и отпускать прошлое. В начале недели на любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки, а также новые возможности в работе и бизнесе. Ракам нужно быть внимательнее, чтобы не пропустить тот самый момент, когда удача будет стучаться в их дверь.

Лев

У Львов будет очень много сил и энергии, но может ощущаться некоторый недостаток удачи с первых дней и до самого воскресенья. Цифровые заговоры на любовь, удачу и деньги помогут отчасти исправить ситуацию. Самое главное, чего Львам стоит остерегаться в эти семь дней, — это фальшивые чувства. Астрологи советуют не притворяться и не делать вид, что все нормально. если это не так. Не стоит копить в себе злобу, переживания и негатив. Нужно искать человека, с которым можно все обсудить и который выслушает Львов без критики и ненужных рекомендаций.

Дева

Девам стоит начать готовиться к новогодним праздникам. Первое, что стоит сделать — это очистить жилище от негативной энергии. Для этого можно сделать окуривание травами, генеральную уборку. Это очень хорошее время для путешествий, активной физической и интеллектуальной работы. Главное — не переутомляться. Все то, что не входило изначально в планы, нужно исключить из списка дел. Риски и авантюры, в том числе и финансовые, могут стать причиной больших неурядиц. Энергия, подпитываемая Марсом, поможет Девам сфокусироваться на самом главном.

Весы

На этой неделе у Весов может появиться много врагов и недоброжелателей. Также есть опасность поругаться с родственниками и второй половинкой. Не нужно бояться этого, поскольку есть возможность обойти стороной раздор. Для этого стоит пользоваться лучшими оберегами от сглаза и семейных неурядиц. Повышенная активность звездопада Геминиды будет означать, что Весам повезет в любви и в творческой сфере. Главное — не потратить все силы в первые пару дней недели, иначе можно стать аутсайдерами в её конце. Лучше тратить свою энергию более расчетливо.

Скорпион

Скорпионы относятся к Знакам Зодиака, с которыми тяжело в браке. На этой неделе ситуация изменится, поскольку Скорпионы могут стать более великодушными, спокойными и гибкими. Что касается работы, то астрологи советуют людям данного Знака вернуться к идеям, которые вдохновляли их ранее. Это будет полезно для тех, кто хотел сделать что-то важное в прошлом, но боялся начать по каким-то причинам. Нужно находить время для отдыха, ведь чрезмерная активность, как и полное безделье, могут стать причиной неурядиц.

Стрелец

Стрельцам, которые на прошлой неделе очень сильно устали и потратили большую часть своих сил, могло не хватить выходных на отдых. Не стоит переживать, ведь можно восстанавливать биополе и в будние дни. Семь простых способов помогут этим людям набраться сил для новых побед в любви и в финансовой сфере. Астрологи считают, что в эти семь дней полезно будет внести немного разнообразия в личную жизнь, в рабочий процесс, досуг. Это поднимет Стрельцам настроение и поможет обрести уверенность в себе. Это очень благоприятное время для людей данного Знака.

Козерог

Звезды и планеты расположились достаточно благоприятным образом для того, чтобы избавиться от вредных привычек, разрушающих жизнь, и дурных воспоминаний. Основу успеха для Козерогов будет составлять их умение фокусироваться на одном деле. Работоспособность этих людей возрастет в разы, как и их обаяние. В целом эту неделю можно назвать очень благоприятной. В общении с родственниками и друзьями стоит проявлять тактичность. Не нужно спорить с близкими людьми, доказывать им что-то.

Водолей

Водолеям астрологи настоятельно советуют остерегаться людей с плохой энергетикой. Вычислить их помогут три верных признака. Вполне возможно, что вторая половинка, друзья и родственники временно перестанут понимать причины поступков Водолеев. Придется объяснять, почему они поступили так, а не иначе. Нужно набраться терпения, потому что ссориться нельзя. Скоро Новый год, так что нужно быть максимально доброжелательными даже с незнакомцами, чтобы не навлечь на себя беду и сглаз. Эта неделя идеально подходит для покупок и путешествий, деловых поездок.

Рыбы

Рыб могут начать донимать недоброжелатели. Как говорили в одном фильме, те, кто нас не любит, делятся на два типа: на тех, кто недалек и на тех, кто нам попросту завидует. Первые могут поумнеть, а вот завистники продолжат ненавидеть. Звезды и планеты выстроились таким образом, что появится возможность прекратить отношения с теми, кто полон зависти и злобы. Всем Рыбам, которые находятся в отношениях, удастся открыть новые грани любви. Ночные светила помогут Рыбам показать всему миру свои самые главные достоинства.