Григорий Лепс без обручального кольца высказался о разводе

Накануне стало известно, что супруга 59-летнего певца Григория Лепса подала на развод. Информацию подтвердила и адвокат Анны Лепс. Сам артист высказался неопределенно. Николай Басков всегда умел подбросить дровишек в мирно тлеющий костер российского шоу-бизнеса, чтобы привлечь дополнительное внимание публики. На этот раз «золотой голос» во всеуслышание объявил на премии «Золотой граммофон»: «А Григорий Лепс развелся». И тут же сделал вид, что случайно проговорился, отказавшись сообщать подробности. А тут еще появился сам Григорий Лепс, изрядно похудевший, без обручального кольца и со страшными шрамами на голове. Но когда его буквально атаковали журналисты, ограничился кратким ответом: «Я прекрасно себя чувствую!» Относилась эта фраза к здоровью или душевному состоянию — непонятно. Но информация о разводе многодетной семьи самого востребованного на корпоративах артиста уже получила подтверждение.Григорий Лепс с женой «Они разводятся абсолютно мирно, без каких-либо скандалов, остаются в добрых отношениях, поддерживают общение. У Анны и Григория трое прекрасных детей, они будут продолжать заниматься их воспитанием. Что касается причин развода, то, наверно, это определенный кризис в отношениях. Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются», — пояснила «СтарХиту» адвокат супруги Лепса, Оксана Якимова. Тут же поползли новые слухи, что на самом деле причиной развода стало наличие у 59-летнего артиста любовницы, что вызвало ожидаемый гнев жены. В последнее время Лепс по горло загружен работой, а Анна Шаплыкова проводит время на Мальдивах, не появляясь рядом с мужем даже на статусных светских вечеринках.