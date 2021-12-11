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Эксперт: цена шампанского перед Новым годом выросла за год на 14%

Эксперт: цена шампанского перед Новым годом выросла за год на 14%

Цена игристого вина в несетевой рознице выросла за год на 14%, до 317 рублей, в сетевой - на 5%, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов индустрии. «По данным ИТ-компании „Эвотор“ (обрабатывает данные чеков 800 тысяч смарт-терминалов компании в несетевой рознице на всей территории страны), средняя цена бутылки шампанского (игристого вина) в несетевой рознице составила в ноябре 317 рублей. За год шампанское подорожало на 14%», — говорит представитель пресс-службы «Эвотора».

Перед Новым годом цены на шампанское не обязательно вырастут. К примеру, в 2020 году средняя стоимость игристого вина в ноябре и декабре не менялась, отмечают эксперты.

Опрошенные ТАСС ретейлеры отмечают, что в целом уровень продаж игристых вин в 2021 году остается на уровне прошлого. По данным аналитического ресурса «Чек индекс» «Платформы ОФД» (обрабатывает чеки с 1 миллиона кассовых аппаратов по всей России), за период с 1 по 8 декабря средний чек покупки шампанского составил 460 рублей, что на 3% выше, чем в 2020 году.

Россияне в основном предпочитают аналоги традиционного «советского» шампанского. Так, доля проданных в ноябре в несетевой рознице бутылок полусладкого шампанского составила в ноябре 77%, брюта — 16%, а доля розового и красного шампанского составила в продажах только 13%, отмечают в «Эвоторе».

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По материалам: irk

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