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Кабмин уточнил порядок определения ставок за лесные ресурсы

Кабмин уточнил порядок определения ставок за лесные ресурсы

Тема: Постановления правительства


03:07  Автор: Мария Соколова



Правительство уточнило порядок определения ставок платы за единицу объёма лесных ресурсов и единицу площади лесного участка. Такое постановление вступает в силу 11 декабря.

Согласно документу, ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, распространены на деятельность по осуществлению рыболовства, созданию лесных питомников и их эксплуатации. Также установлен поправочный коэффициент к ставкам в отношении нерестоохранных полос лесов.

Законы, вступающие в силу с 11 декабря


Нерестоохранные полосы — это специальная категория леса для сохранения прибрежных зон водоемов, в которых нерестятся ценные и особо ценные виды рыб — например, лососевые и осетровые. Значительная часть таких участков представлена первозданными лесами, в которых никогда не вели лесозаготовительные работы. Площадь нерестоохранных полос в России составляет около 4,9 процента территории всех лесных массивов страны.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#лес #деньги


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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