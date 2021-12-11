Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми представили рождественскую открытку. Фото было сделано в Иордании

Вадим Карасев

Герцоги Кембриджские выпустили новую ежегодную рождественскую открытку. На фотографии 39-летние принц Уильям и Кейт Миддлтон позируют вместе с детьми, восьмилетним принцем Джорджем, шестилетней принцессой Шарлоттой и трехлетним принцем Луи. Фото было сделано в Иордании:

Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новой фотографией их семьи. На фотографии, которая станет официальной рождественской открыткой Их Королевских Высочеств в этом году, герцог и герцогиня запечатлены вместе с их тремя детьми в Иордании ранее в этом году,

— сообщили в Кенсингтонском дворце.





Когда именно состоялось это путешествие в Иорданию, неизвестно. Зато известно, что с этой страной у Кейт Миддлтон особая связь: в детстве она с семьей жила в Иордании два года, когда ее отец работал на British Airways.

Принц Уильям ранее тоже уже бывал в этой стране: он посещал Иорданию в рамках своего тура по Ближнему Востоку в 2018 году.

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