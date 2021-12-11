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Киану Ривз рассказал об отношении к NFT, метавселенным и криптовалютам

Киану Ривз рассказал об отношении к NFT, метавселенным и криптовалютам


Киану Ривз не сторонник NFT и метавселенных, созданных технологическими корпорациями вроде Meta, но держит «немного криптовалют». Об этом актер рассказал в интервью The Verge.


https://youtu.be/0OK80eljWrs?t=538

«Можем мы просто не допустить, чтобы метавселенная была похожа на изобретенную Facebook?», — сказал он.


Ривз добавил, что лично не имеет ничего против корпорации Марка Цукерберга. По его словам, сама концепция метавселенной намного старше идеи Meta, а виртуальный мир, возглавляемый бигтех-компанией, больше похож на антиутопию. 


Актер также рассказал, что получил в подарок от друга «немного криптовалют». Он отметил, что не совершает операций с цифровыми активами, а «просто владеет ими».


30 ноября Warner Bros. выпустил на маркетплейсе Nifty’s NFT-коллекцию, приуроченную к скорому выходу на экраны фильма «Матрица: Воскрешение». 100 000 токенов были распроданы в течение нескольких часов по цене $50 за каждый. 



Когда ведущий спросил Ривза об инициативе концерна, он заявил, что никогда всерьез не интересовался покупкой подобных цифровых активов. После этого журналист The Verge подчеркнул, что NFT нельзя подделать. В ответ актер отметил, что «зато их легко можно воспроизвести», и засмеялся.



Напомним, в ноябре Квентин Тарантино представил коллекцию из семи NFT по мотивам фильма «Криминальное чтиво». За это Miramax подала на режиссера иск.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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