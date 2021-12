Киану Ривз рассказал об отношении к NFT, метавселенным и криптовалютам

Киану Ривз не сторонник NFT и метавселенных, созданных технологическими корпорациями вроде Meta, но держит «немного криптовалют». Об этом актер рассказал в интервью The Verge.

«Можем мы просто не допустить, чтобы метавселенная была похожа на изобретенную Facebook?», — сказал он.

Ривз добавил, что лично не имеет ничего против корпорации Марка Цукерберга. По его словам, сама концепция метавселенной намного старше идеи Meta, а виртуальный мир, возглавляемый бигтех-компанией, больше похож на антиутопию.

Актер также рассказал, что получил в подарок от друга «немного криптовалют». Он отметил, что не совершает операций с цифровыми активами, а «просто владеет ими».

30 ноября Warner Bros. выпустил на маркетплейсе Nifty’s NFT-коллекцию, приуроченную к скорому выходу на экраны фильма «Матрица: Воскрешение». 100 000 токенов были распроданы в течение нескольких часов по цене $50 за каждый.

Knock, Knock…



The Matrix Avatars are now LIVE! #NiftysMatrixAvatars



Click the link below to mint your avatar: https://t.co/3iJq2XH410 pic.twitter.com/nX43bNn1qP