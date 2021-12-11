Киану Ривз рассказал об отношении к NFT, метавселенным и криптовалютам

Киану Ривз не сторонник NFT и метавселенных, созданных технологическими корпорациями вроде Meta, но держит «немного криптовалют». Об этом актер рассказал в интервью The Verge.

https://youtu.be/0OK80eljWrs?t=538

«Можем мы просто не допустить, чтобы метавселенная была похожа на изобретенную Facebook?», — сказал он.

Ривз добавил, что лично не имеет ничего против корпорации Марка Цукерберга. По его словам, сама концепция метавселенной намного старше идеи Meta, а виртуальный мир, возглавляемый бигтех-компанией, больше похож на антиутопию.

Актер также рассказал, что получил в подарок от друга «немного криптовалют». Он отметил, что не совершает операций с цифровыми активами, а «просто владеет ими».

30 ноября Warner Bros. выпустил на маркетплейсе Nifty’s NFT-коллекцию, приуроченную к скорому выходу на экраны фильма «Матрица: Воскрешение». 100 000 токенов были распроданы в течение нескольких часов по цене $50 за каждый.

Knock, Knock…



The Matrix Avatars are now LIVE! #NiftysMatrixAvatars



Click the link below to mint your avatar: https://t.co/3iJq2XH410 pic.twitter.com/nX43bNn1qP — Nifty's (@Niftys) November 30, 2021

Когда ведущий спросил Ривза об инициативе концерна, он заявил, что никогда всерьез не интересовался покупкой подобных цифровых активов. После этого журналист The Verge подчеркнул, что NFT нельзя подделать. В ответ актер отметил, что «зато их легко можно воспроизвести», и засмеялся.

Keanu's laugh in response to NFTs in this @verge interview is everything I wanted for Christmashttps://t.co/v4pix60nX9 pic.twitter.com/1J5EcoijDs — David Zhou (@dz) December 10, 2021

Напомним, в ноябре Квентин Тарантино представил коллекцию из семи NFT по мотивам фильма «Криминальное чтиво». За это Miramax подала на режиссера иск.