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Кристина Орбакайте рассказала, чем кормит семью

Кристина Орбакайте рассказала, чем кормит семью
50-летняя певица Кристина Орбакайте, благодаря маме, с детства привыкла есть простую еду. Артистка рассказала, что готовила семье, пока сидела дома в пандемию. Кристина Орбакайте с детства росла в суровых спартанских условиях, когда ее звездная родительница была по горло занята карьерой и зарабатыванием денег. Поэтому любимой и самой популярной едой маленькой Кристи были сосиски и хлеб с маслом. Только на праздники, если была такая возможность, Алла Пугачева радовала ребенка вкусными эклерами собственного изготовления.
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте Это сейчас Примадонна удивляет гостей и своих близких кулинарными способностями, а в годы творческого взлета и оглушительной популярности ей просто было не до того.
Потому и Кристина, привыкшая к простой пище, не слишком балует домочадцев разнообразием. Она хоть и становится порой к плите, чтобы приготовить завтраки или обеды, но это в основном каши и сырники на завтрак и супы с салатами на обед. Ей самой, к примеру, очень нравится гречка с красной икрой.
Кристина Орбакайте с детьми «В пандемию Клавуся узнала, что мама может быть дома, мама умеет готовить, с уроками помочь, стихи написать. И я открыла в себе сторону хозяйки, - цитирует певицу wday.ru. - Мы достаточно просто питаемся. Готовила на завтрак сырники, каши, салаты и супы на обед — рыбные, куриные, овощные. А муж делал ужин —  запекал рыбу, курицу, мясо. Даже купил небольшой гриль на балкон, правда пользовались им нечасто».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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