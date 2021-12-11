Ксения Бородина все время думает о сексе

Ксения Бородина откровенно рассказала о пластике 38-летняя ведущая Ксения Бородина откровенно рассказала о пластике. Звезда после развода с Курбаном Омаровым наслаждается статусом свободной женщины. Ксения привыкла к тому, что ее личная жизнь вызывает небывалый интерес. Один из поклонников теледивы поинтересовался, в каком возрасте она перестала часто думать о сексе. «Я только начала много думать о нем», — со смехом ответила Бородина. Любопытные пользователи тут же задались вопросом: породил ли эти мысли конкретный человек. «Я медленно стекаю по твоим запястьям», — иронично сообщила она. Ксения пожаловалась, что при ее медийности, даже если у нее появится мужчина, ей вряд ли удастся долго скрывать новые отношения. Папарацци всегда найдут возможность сделать разоблачительные кадра. Пока же участница шоу «Ледниковый период» отбивается о всевозможных домыслов. «Это большой минус популярности, что личная жизнь не может быть до конца личной. Много пишут лжи, придумывают, приписывают романы, которых нет», — возмутилась звезда.Ксения Бородина Теледива в последнее время заметно похудела из-за каждодневных изнурительных тренировок в рамках ледового шоу Ильи Авербуха. Из-за точеной фигуры стал еще более заметен ее пышный бюст. Поклонники подозревают звезду в пластике груди. Ксения не стала отрицать этого, но заявила, что пока не готова откровенничать на эту тему. «Я не люблю афишировать такие вещи, если честно. Я не рекламирую никаких хирургов и не снимаю себя на операционном столе. Это очень личное», — сообщила ведущая реалити-шоу «Дом-2». Бородина также высказалась о мужчинах, которые в присутствии своих избранниц засматриваются на других женщин. «Можно просто посмотреть, у него же есть глаза. А вот если сидит и откровенно пялится, это провал», — заметила она. В последнее время инстадиву стали упрекать в том, что у нее есть проблемы с носом и она постоянно шмыгает им. Это немного разозлило ее: «Мне иногда кажется, что тактичные люди – это мой конек. Мне прямо везет на них. Я занимаюсь на льду. Там достаточно холодно. И те, кто катается, это вечные проблемы, потому что всё время сопли». Ксения усомнилась в том, что она будет участвовать в представлениях «Ледникового периода», которые обычно дают в крупных городах после завершения очередного сезона. «Пупсики, мне кажется, я еще не готова к гастролям», — добавила она.