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Ксения Собчак разозлила Яну Рудковскую

Ксения Собчак разозлила Яну Рудковскую
Ведущая и журналистка Ксения Собчак посмеялась над сыном продюсера, и звезды вступили в перепалку на публике. Накануне состоялся благотворительный вечер фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Мероприятие прошло в элитном комплексе «Барвиха Luxury Village», ведущей стала Ксения Собчак. Звезды шоу-бизнеса и предприниматели участвовали в аукционе, на котором представили уникальные лоты. Собчак как обычно разбавляла торги своими колкими шутками.
Яна Рудковская В какой-то момент юмор Ксении Анатольевны коснулся сына Яны Рудковской. «50 тысяч евро – это две лишние нашивки на костюм Гном Гномыча», – пошутила ведущая. Естественно, Рудковской такой выпад не понравился, она тут же набросилась на Собчак. Поведение двух светских львиц настолько шокировало присутствующих, что никто даже не успел снять перепалку на видео. Комментариев участницы конфликта пока не дают. О скандальном характере Яны Рудковской знают все, поэтому любые комментарии в сторону ее семьи всегда сопровождаются серьезной шумихой. Недавно в адрес родни продюсера высказалась заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она уверена, что Яне не стоило лезть в карьеру мужа Евгения Плющенко. Прошлась Тарасова и по их сыну Саше. Ответ Рудковской не заставил себя ждать, он сразу набросилась на других российских фигуристов и тренеров.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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