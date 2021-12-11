Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лайфхак для девушек: как по-новому застегнуть рубашку и выделить грудь

Лайфхак для девушек: как по-новому застегнуть рубашку и выделить грудь

Лайфхаком, рассказывающим о том, как застегнуть рубашку, поделилась блогерша из Инстаграма. Видео моментально стало популярным и развирусилось по социальным сетям.

Представительницы слабого пола нередко сталкиваются с проблемой, когда рубашка сидит не по фигуре, плохо закрывает зону груди, топорщится.

Во избежание подобных проблем блогерша предложила свежие идеи.

Как правило, одежда из трикотажа со временем меняет форму. Так как ткань деформируется, вернуть ее в первоначальное состояние не представляется возможным, девушка посоветовала попробовать лайфхак.

Чтобы полочки одежды не разъезжались в зоне бюста, нужно застегнуть пуговицу не так, как обычно.

Кристина, так зовут автора видео, предлагает сделать это по диагонали, благодаря чему верхнее крепление оказывается продетым в другую петлю, а нижняя будет опущена вниз.

Такая рекомендация позволит скрыть грудь, сделает общий внешний вид более привлекательным. Ролик просмотрел практически миллион пользователей, собрало множество комментариев:

«И почему я не догадалась сделать так пару десятков лет назад»


«Я сегодня столкнулась с такой проблемой»


«Большое спасибо за совет, обязательно попробую»

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

Последние новости

Команда DeFi-проекта BadgerDAO раскрыла детали взлома на $121 млн
Команда DeFi-проекта BadgerDAO раскрыла детали взлома на $121 млн
A Memoir Blue выходит на Xbox в феврале, сразу в Game Pass
A Memoir Blue выходит на Xbox в феврале, сразу в Game Pass
В Иркутске усиленно убирают улицы и дворы после снегопада
В Иркутске усиленно убирают улицы и дворы после снегопада
600 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области
600 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области
МЧС: пожар в «Версале» начался в одном из кафе быстрого питания
МЧС: пожар в «Версале» начался в одном из кафе быстрого питания
Эксперт: цена шампанского перед Новым годом выросла за год на 14%
Эксперт: цена шампанского перед Новым годом выросла за год на 14%
ЦБ планирует ввести на маркетплейсах возможность идентификации через биометрию
ЦБ планирует ввести на маркетплейсах возможность идентификации через
Первый геймплей экшена Evil West для Xbox One и Xbox Series X | S
Первый геймплей экшена Evil West для Xbox One и Xbox Series X | S
Успейте пройти: последние выходные для этих 6 игр в Game Pass
Успейте пройти: последние выходные для этих 6 игр в Game Pass
Новый трейлер Somerville — игры от создателя Limbo, которая будет в Game Pass
Новый трейлер Somerville — игры от создателя Limbo, которая будет в
Команда Xbox показала уникальную Xbox Series S в стиле Гарфилда
Команда Xbox показала уникальную Xbox Series S в стиле Гарфилда
Лайфхак для девушек: как по-новому застегнуть рубашку и выделить грудь
Лайфхак для девушек: как по-новому застегнуть рубашку и выделить грудь

Топ на сегодня

Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму ужасов 1974 года
Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму
Dustborn
Dustborn
Meta открыла доступ к VR-соцсети в США и Канаде
Meta открыла доступ к VR-соцсети в США и Канаде
На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных малочисленных народов получили гранты от Росмолодежи
На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных
Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana
Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana

Еще по теме

Алена Водонаева сделала пластику груди
Бритни Спирс оконфузилась на сцене
Бритни Спирс ляжет под нож пластического хирурга
Конкурсы, игры, развлечения для веселой взрослой компании на Новый 2018 год