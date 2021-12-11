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Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года

Астрологические прогнозы помогут многим из нас привлечь любовь и найти счастье. Как сложится жизнь у разных Знаков Зодиака в середине декабря, расскажет любовный гороскоп.


Пока Меркурий в Козероге, любовные дела у многих из нас могут встать на паузу из-за проблем в общении. Планета совершит свой переход в понедельник одновременно с Марсом в Знак Стрельца, которые частично нивелирует проблемы Меркурия. Опасным днем для любовных приключений астрологи называют воскресенье, ведь в этот день начнется ретроградное движение Венеры. При начале новых отношений с 13 по 19 число старайтесь предварительно оценивать совместимость.

Овен

Красная планета в Стрельце разожжет в сердцах Овнов любовный азарт, что может сделать их привлекательнее. Им стоит прислушиваться к подсказкам своего сердца, чтобы их действия привели к успеху. Астрологи советуют Овнам как можно меньше общаться с представителями Знаков Зодиака, являющимися профессиональными манипуляторами. Нужно искать таких же открытых и позитивных людей.

Телец

Тельцам для привлечения противоположного пола нужно будет меньше нервничать. Меркурий может повысить их нервозность, а снизить ее помогут специальные практики. Чем спокойнее станут Тельцы, тем больше шансов у них будет произвесии наилучшее впечатление на окружающих. Вспыльчивые люди данного Знака Зодиака вряд ли смогут удержаться от резких слов и бурных ответных реакций.


Близнецы

Расположение Меркурия в Козероге указывает на то, что терпение Близнецов вот-вот закончится. Астрологи советуют предупредить вторую половинку, что любой конфликт может закончиться плачевно. Марс в ответ на это попробует повысить шансы на успех в работе и бизнесе. Будет лучше, если Близнецы переключатся с амурных дел на финансовую сферу. Главное сейчас — избегать общения с токсичными людьми.

Рак

Раки на этой неделе могут чаще обычного встречаться с отголосками прошлого в своей жизни — например, с бывшими партнерами. Причина этого — вредные энергетические привязки. Чтобы этого не происходило, нужно перестать мучить себя переживаниями о прошлом. Лучше сделать передышку и позволить себе сменить обстановку, расслабиться. Одиноким Ракам лучше проводить время с семьей.

Лев

Львам можно смело знакомиться с новыми людьми. Астрологи рекомендуют чаще звонить и интересоваться делами родственников. Если есть сомнения во взаимности чувств с новым партнером, проверить это можно посредством четырех действенных способов. На этой неделе в личной жизни Львов могут произойти важные изменения. Можно принимать важные решения, делать выбор.


Дева

Девам лучше направить энергию на дела по дому и проблемы на работе. Любое усилие за пределами сферы любви принесет много пользы. В любовной сфере лучше следить за счастливыми знаками судьбы. Все, что должно произойти, произойдет само по себе. Девам можно расслабиться и плыть по течению. Главное — бороться с грустью и не копаться в прошлом, не заниматься самобичеванием.

Весы

Весов ждет важная неделя: придется решать проблемы в отношениях, попутно справляясь с неурядицами в финансовой сфере. Одинокие представители данного Знака будут встречать на своем пути много важных людей. Необходимо помнить, что есть три вида внеземной связи, каждый из которых может проявиться в период с 13 по 19 декабря. Словом, неделя будет интересной и насыщенной.

Скорпиона

Скорпионы, по прогнозам астрологов, могут чаще уставать в эти семь дней. На любовной сфере усталость особо не скажется, но только для тех, кто уже состоит в отношениях. Тем, кто находится в поиске, стоит воспользоваться медитацией на восстановление энергетики и защиты. В начале недели Скорпионы могут быть капризными. Виной тому нестабильный Меркурий в Козероге.

Стрелец

Планеты могут сделать так, что настроение Стрельцов будет часто меняться: им будет хотеться то любви, то одиночества. Стрельцы относятся к самым ярким и привлекательным Знакам, но их поведение может быть не совсем приятным. Астрологи советуют людям этого Знака следить за тем, что и как они говорят. Также стоит взять на вооружение позитивное мышление, начать заботиться о близких и партнере.

Козерог


На этой непростой неделе Козерогам рекомендуется заниматься тем, что доставляет удовольствие. Полезными будут свидания с любимым человеком, общение с противоположным полом, семейные посиделки, прогулки по красивым местам. Не лишним будет использование бытовых предметов-оберегов, так как возможны встречи с неприятными людьми. Конфликты сейчас ни к чему.

Водолей

В личной жизни Водолеев может возникнуть ситуация, когда им придется либо отстаивать свои интересы, либо идти на компромисс. Главное — не идти на грубость, отдав предпочтение гибкости. Меркурий станет причиной больших проблем. Противостоять им поможет своевременный отдых, разговоры с близкими. Важно помнить, что общение — лучшее лекарство от стресса, но также особой пользой для энергетики обладает и одиночество.

Рыбы

Рыбам звезды с планетами помогут осуществить любовные желания. Нужно лишь правильно их формулировать. Марс в Знаке Стрельца даст Рыбам больше уверенности в себе. Можно начать проявлять инициативу в амурных делах. Всем, кто в отношениях, можно поговорить о наболевшем со второй половинкой. Астрологи советуют почаще хвалить любимого человека и делать ему комплименты.

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По материалам: dailyhoro.ru

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