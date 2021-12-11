Loot River выйдет в Game Pass на Xbox в день релиза





Одна из игр, которую сейчас можно опробовать в рамках демо-версии в ходе [email protected] Winter Game Fest, это Loot River. Как сегодня стало известно, игра пополнит подписку Xbox Game Pass в день релиза, но дата выхода игры пока не разглашается.

Loot River — проект, который готовится к релизу на Xbox One и Xbox Series X | S. Это экшн-roguelike с процедурно генерируемыми подземельями. Ниже можно посмотреть новый трейлер проекта.

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Если вы хотите опробовать игру, до 21 декабря демо-версия Loot River доступна на консолях Xbox.

Loot River Demo

Сила Реликвии позволяет игрокам двигать землю под ногами, решая состоящие из блоков загадки. В бесконечных катакомбах игроки встретят разнообразных чудовищ, заблудших путников и даже боссов. В этих гротах можно найти немало новых видов оружия и снаряжения — а еще нечестивое знание, которое откроет постоянные улучшения.

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