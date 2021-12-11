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Максим Галкин с сыном сыграл в суперигру

Максим Галкин с сыном сыграл в суперигру
Ведущий Максим Галкин поделился домашним видео с сыном Гарри. Артист в сторис Instagram показал, как устроил футбольную тренировку с сыном Гарри прямо в замке в деревне Грязь. Судя по всему, наследник тяготеет к футболу. «Мы с Гариком играем в подвижные ворота. Внимание! Почти попал. Давай! Есть!», рассказал Максим Галкин. Напомним, что Максим Галкин регулярно выкладывает в Сеть видеозаписи со своими наследниками. Они собирают очень много просмотров. Добавим, что в замке в деревне Грязь Максим Галкин живет вместе с женой Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Кстати, совсем скоро звездная пара будет отмечать десять лет со дня свадьбы. Официально они расписались 24 декабря 2011 года.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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