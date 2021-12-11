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МЧС: пожар в «Версале» начался в одном из кафе быстрого питания

ГУ МЧС России по Иркуткой области назвало предварительную причину пожара в торговом центре «Версаль». Выяснилось, что возгорание началось в одном из кафе быстрого питания. Во время приготовления пищи искры от углей попали в систему вентиляции, где загорелись жировые отложения.

Пожар не повлиял на работу торгового центра. Сотрудники МЧС России в рамках доследственной проверки дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

Пожар произошел 11 декабря в 11:47. Из здания самостоятельно эвакуировались около 200 посетителей и работников. Сотрудники сами потушили пожар. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Пострадавших нет.

Предыдущая новость по этой теме:

200 человек эвакуировались во время пожара в торговом центре «Версаль»

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По материалам: irk

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