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Мининский университет отмечает 110-летний юбилей

Мининский университет отмечает 110-летний юбилей

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов поздравил коллектив Мининского университета (Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина) со 110-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Глава Минпросвещения отметил, что за эти годы университет прошёл путь от учительского института, где в первом наборе обучалось всего 29 человек, до одного из ведущих педагогических вузов страны, где в настоящее время получают знания более 8000 студентов.

«Сейчас на базе Мининского университета строится весь педагогический кластер региона. Университет на федеральном уровне является признанным экспертом во многих областях, в том числе в управлении образованием, в гуманитарных науках, в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья», – прокомментировал Министр просвещения.

В университете реализуются масштабные проекты: работает педагогический «Кванториум», готовится к запуску Межфакультетский технопарк универсальных педагогических компетенций. Также коллектив активно включился в реализацию федерального проекта по созданию профильных классов психолого-педагогической направленности.

Поздравляя коллектив Мининского университета со знаменательной датой, Сергей Кравцов подчеркнул, что во все времена вуз славился высоким уровнем профессионализма своих преподавателей, здесь трудились и продолжают трудиться блестящие учёные.

«Перед вами стоят серьёзные задачи, связанные с повышением качества образования в школах Нижегородской области, развитием международного сотрудничества и реализацией мероприятий по формированию единого образовательного пространства страны. Желаю вам сил и энергии в воплощении в жизнь всех ваших лучших идей и замыслов. Уверен, что накопленный опыт, традиции и знания позволят Мининскому университету развиваться, не снижая темпов, оставаясь по праву в числе ведущих педагогических вузов страны», – сказал Сергей Кравцов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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