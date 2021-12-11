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На фоне слухов о расставании Анна Седокова заговорила о новой любви

На фоне слухов о расставании Анна Седокова заговорила о новой любви
38-летняя певица Анна Седокова поделилась откровениями о себе. Исполнительница хита «Обезболил» вызвала ажиотаж на церемонии награждения премии «Золотой граммофон». Певица выбрала эффектный наряд для появления на столь важном мероприятии. Любительница откровенных образов и на этот раз не стала изменять своим обыкновениям. Неудивительно, что артистка удостоилась комплиментов. Она призналась, что многие спрашивали, не влюбилась ли она, поскольку так похорошела за последнее время. «И я ответила: «Да. Я влюбилась. В себя»», — призналась Анна. Она поделилась своими размышлениями. «Когда тебя сильно любят, ты расслабляешься и думаешь, что этой любви может быть достаточно на вас двоих. Ты больше не ходишь в зал, хотя раньше так его любила. Пропускаешь косметолога, хотя понимаешь что уже пора этого не делать. Ты расслабляешься», — продолжила артистка.
Анна Седокова Она заверила, что в такой ситуации обязательно начинаются сомнения, на самом ли деле девушка такая красивая, как говорит ее избранник. «Я влюбилась в себя. И мне не стыдно. Это оказалось не так просто.. Но я знаю, как. Любовь к себе всегда взаимна», — резюмировала Седокова. Поклонники поддержали артистку в комментариях. «Как вас полюбят другие, если вы сами себя не любить?! Всё начинается с любви к себе!», «Да, Анечка! Как всегда права!», «Каждый из нас для себя — самый близкий, надежный и родной человек. И уже за одно это его стоит полюбить всем сердцем и душой», «Конечно, самое главное для женщин влюбиться в себя, а потом эта энергия передается близким», — обсуждают фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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