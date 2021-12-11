На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных малочисленных народов получили гранты от Росмолодежи

На форуме «Российский Север» восемь проектов представителей молодежи коренных малочисленных народов получили гранты на реализацию от Федерального агентства по делам молодежи, сообщает ТАСС.

Больше всего грантов, три, на общую сумму почти в миллион рублей получил Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Уровень проектов повысился, и, самое главное – такое очень редко бывает на конкурсах Росмолодежи – из 22 проектов восемь получили поддержку: каждый третий выиграл. И, что радует, большинство проектов все-таки были простыми и понятными «для чего». Понятно, фестиваль международный, а для одного маленького поселения решает задачу возрождения утерянного народного промысла, и это дает не только возрождение, дает новое качество жизни жителей этой деревни, потому что при новых технологиях это можно продвигать», – сообщил ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Андрей Худолеев.

Гранты вручили восьми участникам форума из Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Мурманской области. Общая сумма грантов составила почти 2,6 миллиона рублей.

В форуме принимали участие 100 человек, работа форума была организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.