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На форуме «Сделано в России» обсудят международное сотрудничество в сфере образования

На форуме «Сделано в России» обсудят международное сотрудничество в сфере образования

10 декабря в онлайн-формате пройдет Международный экспортный форум «Сделано в России». В ходе сессии «Экспорт российского образования»  директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов расскажет об образовательном сотрудничестве Российской Федерации с Италией, Китаем, Сербией, Францией, государствами СНГ и некоторыми другими странами.

Минпросвещения России реализует разные гуманитарные проекты за рубежом. Например, строятся совместные школы в странах СНГ и Монголии, расширяется сотрудничество в области взаимного изучения языков с Италией и Францией. 

На базе ВДЦ «Орлёнок» был открыт Российско-китайский центр культурных и языковых обменов. В рамках проекта «Класс!» («Зўр!») в Ташкенте вышли 480 тысяч новых учебников по русскому языку, по которым уже с сентября занимаются второклассники школ республики с национальным языком преподавания.

Подведомственные Минпросвещения России педагогические вузы открывают филиалы в странах СНГ. Так, например, в ноябре 2020 года РГПУ имени А.И. Герцена открыл филиал в Ташкенте. И. о. ректора университета Сергей Тарасов расскажет о работе педвузов за рубежом, передовых программах повышения квалификации и поделится контрольными цифрами приема.

Сегодня уже более 240 российских педагогов в рамках гуманитарного проекта Минпросвещения России «Российский учитель за рубежом» преподают русский язык и другие общеобразовательные дисциплины местным школьникам в шести странах: Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Вьетнаме, Монголии и Сербии. Об этой работе сообщит и. о. директора МЦО «Интердом» имени Е.Д. Стасовой Сергей Малышев.

Опытом совмещения отдыха с развивающими программами во время профильных смен в детских центрах поделится и. о. заместителя директора по педагогической работе МДЦ «Артек» Татьяна Макарова.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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