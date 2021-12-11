Наблюдать за выборами президента Приднестровья смогут не все

Международных наблюдателей в Тирасполь не пустили

21:32 Автор: Дмитрий Олишевский

Выборы президента Приднестровской Молдавской Республики пройдут в воскресенье 12 декабря. Главу непризнанного государства изберут в седьмой раз. Накануне выборов в Кишиневском аэропорту силовые структуры Молдовы запретили въезд многим россиянам, направлявшимся в Приднестровье для мониторинга избирательного процесса. За тем, насколько республика готова к главному дню голосования, следит завотделом «Парламентской газеты» Дмитрий Олишевский, которому удалось добраться до Тирасполя.

По международным стандартам

В выборах президента Приднестровья примут участие два кандидата. Это действующий глава республики Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь. На сегодняшний день избирательная база составляет 405 294 человека.

Вадим Красносельский претендует на второй президентский срок. На прошлых выборах 2016 года он одержал победу уже в первом туре, где обошел занимавшего тогда пост президента Евгения Шевчука. Голосование будет признано состоявшимися, если в нем примут участие 25 процентов избирателей.

Избирательная система выстроена

По мнению главы ЦИК Приднестровья Елены Городецкой республика к выборам готова, все риски учтены.

«Наша избирательная система выстроена в соответствии с международными избирательными стандартами, — сказала Городецкая «Парламентской газете». — Это живой организм, который оперативно реагирует на изменение законодательства, прежде всего Российской Федерации, с кем мы гармонизируем право».

Вадим Красносельский: переговоры Молдовы и Приднестровья зашли в тупик

С 6 декабря в Приднестровье проходит досрочное голосование по выборам Президента ПМР. Основной день голосования по выборам главы государства — воскресенье, 12 декабря. Избирательные участки откроются в 7 часов утра и будут работать до 8 часов вечера. В Приднестровье будет открыто 255 избирательных участка постоянного действия и два участка в местах временного пребывания избирателей (один — в Республиканской клинической больнице, второй — для лиц, содержащихся в следственных изоляторах).

Граница на замке

Международные наблюдатели проявляют традиционно большой интерес к электоральным процессам, происходящим в ПМР. Их оценки являются для приднестровцев ориентиром и поводом для каких-либо изменений в избирательном праве. В 2021 году было приглашено более 25 международных наблюдателей, которые выразили готовность приехать, но, к сожалению часть из них не смогут участвовать в мониторинге выборов в связи с принятием властями Молдовы решения в отказе во въезде.





Накануне выборов главы Приднестровья, 9-10 декабря в Кишиневском аэропорту силовые структуры Молдовы запретили въезд многим представителям России, направлявшимся в Приднестровье для мониторинга избирательного процесса. Были депортированы представители Общественной палаты России: Владимир Журавлев, известный российский политический деятель, историк и политолог Наталия Нарочницкая, директор московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод и другие гости.





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Инцидент с задержанием Натальи Нарочницкой прокомментировала в своих социальных сетях представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, миграционные власти Молдавии де-факто депортировали российского эксперта и без объяснения причин «отвели в тот же самолёт, которым она прилетела».

По мнению главы Приднестровья Вадима Красносельского, отказ Молдавии впустить в страну российских наблюдателей является недопустимым и противоправным.

«Особенно циничным видится происходящее с учетом того, что инциденты фиксировались в том числе в День прав человека — международное сообщество отмечает эту дату 10 декабря», — сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе Красносельского.

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