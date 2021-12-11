Настасья Самбурская не намерена растрачивать себя на бедных мужчин

Актриса и певица Настасья Самбурская высказалась о заработках мужчин. Артистка отличается крутым нравом. Она не дает себя в обиду, отвечая обидчикам довольно резко. Недавно артистка довольно эмоционально объяснила свою позицию в отношениях с противоположным полом. Звезда часто делится с подписчиками новостями и мыслями о жизни в своем инстаграм-аккаунте. Не пренебрегает она и общением с фолловерами. Так, она резко ответила одной из пользовательниц соцсети на ее мнение о том, что мужчины «не вывозят» таких дам, как Настасья Самбурская. «Это моя что ли проблема?», – возмутилась актриса. Она заявила, что если мужчина ее не тянет, то и не надо набиваться ей в женихи. Знаменитость дала понять, что не собирается становиться удобной женщиной и переставить много зарабатывать, чтобы не смущать бедных мужчин.Настасья Самбурская Не намерена Настасья Самбурская и отказываться от собственной жизни и всецело растворяться в бытовых делах. По словам артистки, она не готова себя обесценивать ради того, чтобы «какой-то сирый и убогий» на меня «запрыгнул». Звезда заявила, что ее избранник тоже должен из себя что-то представлять. А тем, кого не устраивают ее лидерские качества, она посоветовала искать женщин попроще. Примечательно, что 34-летняя Настасья Самбурская спокойно относится к своему возрасту. Недавно она порассуждала на эту тему в своем микроблоге. При этом она призвала подписчикам лишний раз не напоминать ей о ее возрасте. Актриса попросила фолловеров держать себя в руках, а также унять «свою тупость и чертов эйджизм».