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Наталья Подольская показала, как они с мужем украсили к Новому году свой особняк

Наталья Подольская показала, как они с мужем украсили к Новому году свой особняк

Певица Наталья Подольская поделилась видео, на котором запечатлен украшенный к Новому году их с Пресняковым дом. Светящиеся гирлянды сделали его сказочным. До Нового года остается еще больше двух недель, но многие звезды не стали затягивать с долгим ожиданием праздника и поспешили украсить свои дома и нарядить елки уже сейчас. Одними из первых украсили свой особняк Наталья Подольская и Владимир Пресняков. «Как в сказке!» — воскликнула певица. «Не как, а настоящая сказка!» — поправил жену артист. «Я просто кайфую. Это моя мечта, и Вовка – моя мечта, любимая» — засмеялась Наталья и сфотографировала любимого мужа. «Волшебная пора … предновогодняя .. сказочная. Каждый год мы украшаем дом и внутри и обязательно снаружи 🎄. Просто кайфуем от сказочности оформления», - прокомментировала видео Подольская. «Настоящий зимний дворец!», «Вот дети будут счастливы тут гулять!», «Как это здорово, что вы устроили у себя дома настоящую сказку», — восхитились поклонники.
Наталья Подольская с сыном Артемием Супруги счастливы в браке  и воспитывают двоих сыновей. Старший, Артемий, родился в июне 2015 года. А во второй раз Наталья раз стала мамой прошлой осенью: 22 октября она подарила своему супругу, Владимиру Преснякову, сына Ивана. Кстати, именно младший сын певицы «повинен» в том, что Наталья Подольская в рекордные сроки смогла похудеть на 10 килограммов. «Мне, наверное, повезло с генетикой, — говорит артистка. — Похудеть и после первой беременности, и после второй мне помогло грудное вскармливание».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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