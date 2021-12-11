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Новые детские сады с ясельными группами появятся в Якутии

Новые детские сады с ясельными группами появятся в Якутии

Более 153 миллионов рублей дополнительно получит Якутия, чтобы построить новые здания или приобрести готовые помещения для детских садов с ясельными группами. Это позволит создать места в детских садах для детей от полутора до трех лет. Всего в 2021 году на детские сады республика получит 1 миллиард 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Отметим, что Правительство РФ дополнительно выделило 917,2 миллиона рублей на строительство в регионах новых детских садов с ясельными группами. Всего средства получат семь регионов, среди которых Башкортостан, Якутия, Удмуртия, Чечня, Оренбургская, Тюменская и Челябинская области. В этих регионах появится 1250 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет. Работа ведется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

# Общество
По материалам: edu.ru

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