Новый трейлер Somerville — игры от создателя Limbo, которая будет в Game Pass





В рамках конференции E3 в этом году компания Microsoft анонсировала проект Somerville. Это дебютная игра студии Jumpship. Студия интересна тем, что ее соучредитель — это Дино Патти, который ранее был соучредителем Playdead и работал над Limbo и Inside в качестве исполнительного продюсера обеих игр.

Еще на E3 было объявлено, что игра Somerville будет доступна в Game Pass в день релиза. В рамках прошедшего мероприятия The Game Awards 2021 представили новый трейлер игры Somerville — его можно видеть ниже. Подробностей об игре пока мало, из трейлера можно сделать вывод, что главные герои — это обычная семья, которая столкнулась с неожиданными трудностями мирового масштаба.

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Проект Somerville должен выйти в 2022 году, он будет сразу после релиза доступен в подписке Game Pass — на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.