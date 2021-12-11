Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 11 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический гороскоп на день поможет вам понять, где скрывается удача и как можно достичь поставленных задач. Следуйте советам экспертов, чтобы не попасть впросак и легко решить любые проблемы.

Это очень беспокойный день, чего многие из нас от субботы попросту не ждут. Настало время забыть о работе и о делах, поскольку этот день входит в число самых опасных в декабре. Очень важно понять, помогут ли числа справиться с неурядицами.

Число-покровитель 11 декабря 2021 года

Чтобы понять роль чисел, необходимо узнать, какое из них сегодня правит миром. Для этого достаточно сложить все цифры текущей даты и прибавить к ним 6 — порядковый номер дня недели. 1+1+1+2+2+0+2+1+6=16. 1+6=7.

Семерка будет главным числом этого дня, а это значит, что удача на нашей стороне. Этот день пройдет под управлением числа, которое помогает людям переживать проблемы и преодолевать неурядицы. Это значит, что разрушительный аспект Венеры и Плутона будет не таким опасным, каким его рисуют астрологи. Многие вещи сегодня станут непонятными, но Семерка постарается это исправить. Главный символ этого дня и по совместительству хороший талисман — клевер. Он олицетворяет собой удачу.





События 11 декабря из прошлого

11 декабря 1618 года между Речью Посполитой и Россией было подписано Деулинское перемирие, завершившее Русско-польскую войну. Старайтесь сегодня искать возможности для перемирия. Мудрые и умные люди обязательно постараются пойти вам навстречу, зарыв топор войны.

11 декабря 1972 года Аполлон-17 совершил шестую и последнюю в XX веке посадку космического корабля на Луну. Это отличный день для путешествий, а также запланированных и хорошо продуманных дел.

11 декабря 2000 года в США началась эксплуатация высокоскоростных поездов «Acela Express». Сегодня можно совершать покупку новой техники, гаджетов.

Советы нумерологов на эту субботу

Сохраняйте боевой дух на протяжении всего дня. Не сдавайтесь, если что-то пойдет не так. Семерка поможет вам найти выход даже из самой сложной ситуации. Главное — не пускать дела на самотек.

Непосредственность в любовной сфере будет награждена. Если вам хочется понравиться кому-то, будьте самими собой.

Сегодня Вселенная постарается напомнить нам об уроках прошлого. Вполне возможно, что многие из нас встретятся с неприятной ситуацией, которая станет повторением пережитых ранее событий.

Бездействие в этот день приравнивается к проигрышу. Само собой чудо не произойдет, поэтому старайтесь неустанно искать решение появившихся задач. Злободневные проблемы решайте в самую первую очередь.

В эту субботу многих из нас будет ожидать творческий застой. Нумерологи советуют временно отложить на потом креативную работу. Это время, когда можно разглядеть результаты проделанной ранее работы.

Если день выдастся спокойный и размеренный, посвятите его получению новых знаний — например, изучению языков. Также сегодня полезно заниматься подготовкой к сдаче экзаменов.

Талисманы удачи на 11 декабря

Гелиотроп. Этот минерал помогает человеку не угасать в трудные периоды и набираться сил, если на пути встретились внезапные неурядицы. Он будет полезен для всех, кто сегодня вынужден работать.

Зеленая, бирюзовая одежда. Эти оттенки помогают восстанавливать утраченную энергию. В этот субботний день подобные цвета будут лучшими талисманами для всех, кто не может или не хочет сидеть без дела.

Серебряные украшения. Серебро обладает мощнейшими обережными свойствами. Украшения из этого металла должны будут помочь вам обойти стороной раздор и проблемы. Ваше настроение с большей вероятностью останется позитивным.