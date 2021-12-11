ОАЭ примет 18-ю Международную естественно-научную олимпиаду юниоров

Российская сборная примет участие в 18-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO 2021), которая пройдёт с 12 по 21 декабря 2021 года в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) в дистанционном формате. Состязание объединит команды школьников не старше 15 лет – 400 ребят более чем из 70 стран мира, информирует Минпросвещения России.

Олимпиада состоит из трёх туров: тестового (14 декабря), теоретического (16 декабря) и экспериментального (18 декабря), в ходе которых участники выполняют задания по физике, химии и биологии.

Российская сборная будет выполнять задания на базе Московского физико-технического института (МФТИ) в Московской области.

Российскую Федерацию представляют:

- Вячеслав Бобков (школа № 1589, г. Москва);

- Даниил Гаврилов (Республиканский лицей для одарённых детей, г. Саранск, Республика Мордовия);

- Григорий Зутлер (школа № 179, г. Москва);

- Иван Мякутин (школа № 179, г. Москва);

- Егор Потапов (Республиканский лицей для одарённых детей, г. Саранск, Республика Мордовия);

- Ярослав Шастин (Республиканский лицей для одарённых детей, г. Саранск, Республика Мордовия).

Руководитель сборной – заведующий учебно-методической лабораторией по работе с одарёнными детьми МФТИ Валерий Слободянин. Тренер по химии – старший преподаватель учебно-методической лаборатории молекулярной и биологической физики МФТИ Максим Каркешкин, тренер по биологии – преподаватель биологии школы № 192 города Москвы Игорь Киселёв, тренер по физике – доцент кафедры общей физики МФТИ Леонид Колдунов.

Всего для участия в Международной естественно-научной олимпиаде юниоров было отобрано 30 кандидатов. Подготовка команды длилась более полугода: она началась в мае с дистанционных домашних заданий, затем прошли учебно-тренировочные сборы в июне, смена в Образовательном центре «Сириус», сборы в октябре и установочные сборы в первой декаде декабря.

17-я Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO 2020), которую планировалось провести во Франкфурте-на-Майне (Германия), была отменена в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В 2019 году на 16-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров, которая прошла в Дохе (Катар), российская сборная завоевала две золотые и четыре серебряные медали.

Победителям, призёрам и их наставникам, а также руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Министерство просвещения Российской Федерации уделяет большое внимание выявлению талантов и работе с одарёнными детьми на всех уровнях образования. Традиционно российская сборная формируется из победителей всероссийской олимпиады школьников и показывает высокий уровень подготовки и результатов.