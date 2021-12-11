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Обряд с кубиками льда на красоту

Обряд с кубиками льда на красоту

Сохранить красоту и молодость можно не только с помощью профессионального ухода, но и благодаря народным советам. Простой обряд с кубиками замороженной воды поможет сохранить сияющий и свежий вид надолго.


Существует множество проверенных рецептов красоты, которые помогают поддерживать прекрасный внешний вид и не занимают много времени. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на заметку простой обряд, систематическое выполнение которого поможет сохранить красоту и позабыть о проблемах с кожей.

Как использовать лед

Лед для обряда готовят особым способом. Для него лучше всего брать не простую воду из-под крана, а ключевую или родниковую. Собрав необходимое количество воды, ее замораживают, а затем перекладывают в отдельную емкость и используют каждое утро.

Также для льда можно использовать не простую воду, а отвар трав. Для него также лучше всего использовать живую воду. Ее кипятят с аптечной ромашкой, календулой или иными целебными травами, а затем замораживают.

Обряд на красоту


Утром после пробуждения кубиком льда протирают лицо, приговаривая:

«Вода живая из недр Земли-матушки вышла, красоту подарила, энергией зарядила. Как льдом по лицу проведу, так и красоту пробужу. Щеки мои нальются, кожа разгладится, молодость расцветет».

После этой процедуры капелькам воды дают стечь, и лишь затем промакивают лицо чистым полотенцем.

Лед можно использовать не только для лица, но и для всего тела. Также можно добавлять кубики в воду перед тем, как принять ванну. В этом случае читают такой заговор:

«Льдом красоту замораживаю, к себе притягиваю. Как льдом тело протру, так и коже упругость верну. Ванну с кубиком льда принимаю, привлекательность себе возвращаю».

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По материалам: dailyhoro.ru

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