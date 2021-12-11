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Ольга Ломоносова показала дочь-балерину и поздравила с 15-летием

Ольга Ломоносова показала дочь-балерину и поздравила с 15-летием
Звезда сериала «Не родись красивой», актриса Ольга Ломоносова поделилась фото 15-летней дочери, сопроводив его теплыми пожеланиями. Российская актриса театра и кино Ольга Ломоносова, известная широкой публике благодаря роли Киры Воропаевой в сериале «Не родись красивой», вместе с Павлом Сафоновым воспитывает троих детей. Сегодня, 10 декабря, день рождения у старшей дочери пары. Звездная мама посвятила Варваре трогательное поздравление в личном блоге. Артистка очень гордится своей талантливой девочкой.
Варвара Сафонова «Я сегодня проснулась в 7 без будильника, чтобы тебя успеть обнять. Я люблю тебя. Учусь у тебя. Горжусь тобой. Иди к своей цели !!! 🚀И главное, будь счастлива ! Я рядом, мы рядом ❤»»  — написала Ольга Ломоносова. «Олечка! Это твой день.Поздравляю, восхищаюсь, в шоке вообще от Варвары. Мощь нежность и красота, а какое чувство юмора!», отметила Любовь Толкалина.
Варвара Сафонова Дочь Ломоносовой с малых лет занимается балетом. Она мечтает стать выдающейся артисткой и выступать в Мариинском театре. Варвара прикладывает к этому немало усилий. Родители поддерживают ее. Кстати, бабушка девочки мечтала стать балериной. Но Наталья Евгеньевна не смогла реализовать свои амбиции. Зато ее дочь Ольга Ломоносова обладала отличной гибкостью. Сначала артистка преуспела в художественной гимнастике, а потом в балете. Она успешно окончила Киевское хореографическое училище. Напомним, Ольга Ломоносова состоит в гражданском браке с актером и режиссером Павлом Сафоновым. В 2006 году у пары родилась дочь Варвара, в 2011-м на свет появилась вторая девочка Александра. В апреле 2017 года актриса стала мамой в третий раз, подарив супругу сына Федора.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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