Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Парень показал, кто живет в аппарате для газировки из «Макдоналдса» и его заблокировали в Тик-токе

Парень показал, кто живет в аппарате для газировки из «Макдоналдса» и его заблокировали в Тик-токе

В сеть попал компромат на ресторан Макдональдс. Это ролик, в котором показано, как дождевые червяки решили покинуть автомат с напитками. Зрители разделилась на два лагеря.

Одни просто не поверил в оригинальность видео, другие же решили навсегда отказаться от перекусов в этом заведении.

Ролик появился на развлекательной площадке Тик Ток. На нем показано, как внушительное количество насекомых выползают из автомата, откуда подается газированные напитки.

Эта ситуация произошла в одном из ресторанов сети, расположенных в южной части Лондона.

Позже стало известно, что ролик и канал блогера были удалено. Но некоторые постояльцы площадки успели заснять с автором дуэты. Многих насторожила такая новость, ведь Макс считается одним из самых популярных заведений фастфуда.

Многие комментаторы были неприятно удивлены увиденным:

«Я посмотрела ролик, и теперь совсем не хочу заказывать здесь гамбургеры»


«Я покупала здесь еду для всей семьи, больше не буду – это была ошибка»

Другие решили отшутиться:

«Я все думал, почему кола из Мака так сильно дает по мозгам»


«Если червей приготовить по фирменному рецепту, они не нанесут вреда»


«Расценивайте это, как дополнительный протеин»

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

Последние новости

Команда DeFi-проекта BadgerDAO раскрыла детали взлома на $121 млн
Команда DeFi-проекта BadgerDAO раскрыла детали взлома на $121 млн
A Memoir Blue выходит на Xbox в феврале, сразу в Game Pass
A Memoir Blue выходит на Xbox в феврале, сразу в Game Pass
В Иркутске усиленно убирают улицы и дворы после снегопада
В Иркутске усиленно убирают улицы и дворы после снегопада
600 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области
600 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области
МЧС: пожар в «Версале» начался в одном из кафе быстрого питания
МЧС: пожар в «Версале» начался в одном из кафе быстрого питания
Эксперт: цена шампанского перед Новым годом выросла за год на 14%
Эксперт: цена шампанского перед Новым годом выросла за год на 14%
ЦБ планирует ввести на маркетплейсах возможность идентификации через биометрию
ЦБ планирует ввести на маркетплейсах возможность идентификации через
Первый геймплей экшена Evil West для Xbox One и Xbox Series X | S
Первый геймплей экшена Evil West для Xbox One и Xbox Series X | S
Успейте пройти: последние выходные для этих 6 игр в Game Pass
Успейте пройти: последние выходные для этих 6 игр в Game Pass
Новый трейлер Somerville — игры от создателя Limbo, которая будет в Game Pass
Новый трейлер Somerville — игры от создателя Limbo, которая будет в
Команда Xbox показала уникальную Xbox Series S в стиле Гарфилда
Команда Xbox показала уникальную Xbox Series S в стиле Гарфилда
Лайфхак для девушек: как по-новому застегнуть рубашку и выделить грудь
Лайфхак для девушек: как по-новому застегнуть рубашку и выделить грудь

Топ на сегодня

Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму ужасов 1974 года
Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму
Dustborn
Dustborn
Meta открыла доступ к VR-соцсети в США и Канаде
Meta открыла доступ к VR-соцсети в США и Канаде
На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных малочисленных народов получили гранты от Росмолодежи
На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных
Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana
Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana

Еще по теме

Видео смертельного сражения геккона и ядовитой змеи выложили в сеть
Блогеры из соедененных штатов: во Владивостоке размещены ядерные бомбы
Собчак пожаловалась в ЦИК и прокуратуру на новогодний ролик «Единой России»
Сеть порвало видео работы смесителей в одном из отелей в Рио-де-Жанейро