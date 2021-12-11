Первый геймплей экшена Evil West для Xbox One и Xbox Series X | S





Студия Flying Wild Hog (которая известна по играм серии Shadow Warrior) представила первый геймплей своего проекта Evil West, анонсированного в конце прошлого года.

Игра Evil West предлагает необычный сеттинг. Действия разворачиваются на Диком Западе, а сражаться предстоит с нечистью. Главный герой игры — Джесси Рентье, который является агентом секретной организации и ему не привыкать уничтожать монстров. В Evil West игроки будут истреблять вампиров, демонов и, естественно, различных боссов.

Заявлено, что у игры будет, в том числе, возможность кооперативного прохождения (на 2 игроков). Ниже можно посмотреть геймплей Evil West, который представили в рамках The Game Awards 2021.

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Релиз игры Evil West должен состояться на Xbox One и Xbox Series X | S в 2022 году.