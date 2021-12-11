Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Первый геймплей экшена Evil West для Xbox One и Xbox Series X | S

Первый геймплей экшена Evil West для Xbox One и Xbox Series X | S


Студия Flying Wild Hog (которая известна по играм серии Shadow Warrior) представила первый геймплей своего проекта Evil West, анонсированного в конце прошлого года.

Игра Evil West предлагает необычный сеттинг. Действия разворачиваются на Диком Западе, а сражаться предстоит с нечистью. Главный герой игры — Джесси Рентье, который является агентом секретной организации и ему не привыкать уничтожать монстров. В Evil West игроки будут истреблять вампиров, демонов и, естественно, различных боссов.

Заявлено, что у игры будет, в том числе, возможность кооперативного прохождения (на 2 игроков). Ниже можно посмотреть геймплей Evil West, который представили в рамках The Game Awards 2021.


Watch this video on YouTube

Релиз игры Evil West должен состояться на Xbox One и Xbox Series X | S в 2022 году.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Команда DeFi-проекта BadgerDAO раскрыла детали взлома на $121 млн
Команда DeFi-проекта BadgerDAO раскрыла детали взлома на $121 млн
A Memoir Blue выходит на Xbox в феврале, сразу в Game Pass
A Memoir Blue выходит на Xbox в феврале, сразу в Game Pass
В Иркутске усиленно убирают улицы и дворы после снегопада
В Иркутске усиленно убирают улицы и дворы после снегопада
600 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области
600 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области
МЧС: пожар в «Версале» начался в одном из кафе быстрого питания
МЧС: пожар в «Версале» начался в одном из кафе быстрого питания
Эксперт: цена шампанского перед Новым годом выросла за год на 14%
Эксперт: цена шампанского перед Новым годом выросла за год на 14%
ЦБ планирует ввести на маркетплейсах возможность идентификации через биометрию
ЦБ планирует ввести на маркетплейсах возможность идентификации через
Первый геймплей экшена Evil West для Xbox One и Xbox Series X | S
Первый геймплей экшена Evil West для Xbox One и Xbox Series X | S
Успейте пройти: последние выходные для этих 6 игр в Game Pass
Успейте пройти: последние выходные для этих 6 игр в Game Pass
Новый трейлер Somerville — игры от создателя Limbo, которая будет в Game Pass
Новый трейлер Somerville — игры от создателя Limbo, которая будет в
Команда Xbox показала уникальную Xbox Series S в стиле Гарфилда
Команда Xbox показала уникальную Xbox Series S в стиле Гарфилда
Лайфхак для девушек: как по-новому застегнуть рубашку и выделить грудь
Лайфхак для девушек: как по-новому застегнуть рубашку и выделить грудь

Топ на сегодня

Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму ужасов 1974 года
Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму
Dustborn
Dustborn
Meta открыла доступ к VR-соцсети в США и Канаде
Meta открыла доступ к VR-соцсети в США и Канаде
На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных малочисленных народов получили гранты от Росмолодежи
На форуме «Российский Север» 8 проектов представителей коренных
Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana
Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana

Еще по теме

Приятный сюрприз — Weird West будет в Game Pass в день релиза
Evil Genius 2: World Domination — что это за игра, она будет в Game Pass уже 30 ноября
Эти 2 новинки уже доступны по подписке Game Pass на Xbox и PC
Два бесплатных DLC для новинки Game Pass — игры Evil Genius 2: World Domination