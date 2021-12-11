Песков: Россия не планирует снижать цену на газ для Греции
11:24 Автор: Юлия Катенёва
Источник: РИА Новости
Россия не планирует снижать цену на газ для Греции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу «Антенна», передает РИА Новости.
По словам официального представителя Кремля, Москва выполняет все свои обязательства по газовым поставкам перед Афинами и даже увеличила объемы экспортируемого газа в рамках долгосрочных поставок. При этом США, напротив, сократили объем поставок, перенаправив газ на рынки юго-восточной Азии по более высокой стоимости.
В Греции рассчитывают на активизацию сотрудничества с Россией
Говоря о возможности скидки для Греции, Песков отметил, что это вопрос двухсторонних соглашений, в рамках которых природный газ поставляется по прогнозируемой цене. «Не по цене, которая может колебаться с 500 до 1100 долларов за тысячу кубометров) за одну ночь. Так она будет закреплена", — разъяснил Песков, ответив отрицательно на вопрос о скидках.
Он напомнил, что Россия покрывает более 40 процентов газовых потребностей Греции.
Напомним, ранее сообщалось, что 8 декабря премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетил Сочи и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.
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Стороны обсудили сотрудничество в сферах культуры и туризма. Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня- в частности, коснулись таких тем, как борьба с терроризмом и незаконной миграцией.
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