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Песков: Россия не планирует снижать цену на газ для Греции

Песков: Россия не планирует снижать цену на газ для Греции

11:24  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Россия не планирует снижать цену на газ для Греции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу «Антенна», передает РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, Москва выполняет все свои обязательства по газовым поставкам перед Афинами и даже увеличила объемы экспортируемого газа в рамках долгосрочных поставок. При этом США, напротив, сократили объем поставок, перенаправив газ на рынки юго-восточной Азии по более высокой стоимости.

В Греции рассчитывают на активизацию сотрудничества с Россией


Говоря о возможности скидки для Греции, Песков отметил, что это вопрос двухсторонних соглашений, в рамках которых природный газ поставляется по прогнозируемой цене. «Не по цене, которая может колебаться с 500 до 1100 долларов за тысячу кубометров) за одну ночь. Так она будет закреплена", — разъяснил Песков, ответив отрицательно на вопрос о скидках.

Он напомнил, что Россия покрывает более 40 процентов газовых потребностей Греции.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 декабря премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетил Сочи и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.


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Стороны обсудили сотрудничество в сферах культуры и туризма. Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня- в частности, коснулись таких тем, как борьба с терроризмом и незаконной миграцией.



#газ #международные отношения

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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