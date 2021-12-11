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Писатель Сергей Лукьяненко назвал убийцами знаменитостей, призывающих отказаться от вакцинации

Писатель Сергей Лукьяненко назвал убийцами знаменитостей, призывающих отказаться от вакцинации

Писатель, автор книг "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Сергей Лукьяненко назвал знаменитостей, публично высказывающихся против вакцинации, убийцами, виновными в гибели тех, кто прислушался к их мнению.

«Каждый достаточно известный человек, который публично призывает не прививаться, по сути, уже убийца, виновный в гибели множества поверивших ему, доверившихся людей. Смерть их на совести тех, кто им говорит "не надо прививаться, это все неправда", - сказал Лукьяненко.

Некоторые знаменитости, в частности, Оскар Кучера ставит под сомнение необходимость ношения маски в общественных местах и считают, что центральные телеканалы страны должны давать слово ученым и с "альтернативной точкой зрения". Химик-генетик Елена Кириченко предлагала не подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) госпитализированных с тяжелой формой коронавируса.

Лукьяненко считает, что следует принять меры в отношении публичных персон, которые своими заявлениями препятствуют борьбе с пандемией. 

"Мы же не разрешаем людям призывать к терроризму, насилию, самоубийству и так далее, у нас для этого есть специальные законы. Здесь мы видим призыв к людям рискнуть и пожертвовать своей жизнью", - отметил писатель.

Также, по его мнению, неприемлемо и то, что таких знаменитостей приглашают на публичные площадки, где они транслируют свои бредовые, непрофессиональные соображения по поводу вакцинации. 

На протяжении двух лет ученые и врачи противостоят мифам о ковиде и прививкам. Как отметил старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. Харкевича РАН, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин, по данным worldometers, в мире зарегистрировано уже более 5 миллионов смертей от COVID-19.

«Давайте сравним COVID-19 с туберкулезом и ВИЧ, например. Ежегодно туберкулез уносит 1,4 миллиона жизней, ВИЧ - 0,5-1 миллион. По-прежнему будете утверждать, что "опасность коронавируса преувеличена?", - добавил он. 

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По материалам: uposters.ru

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