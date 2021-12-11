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Почему Андреевский флаг стал символом военного флота

Почему Андреевский флаг стал символом военного флота

00:37  Автор: Мария Соколова



Пётр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота России 322 года назад, 11 декабря 1699 года. Такой выбор был связан с тем, что именно от апостола Андрея Россия приняла крещение.

Флаг представлял собой полотнище с синим крестом в форме буквы «Х». По преданию, на таком кресте принял мученическую смерть сам апостол Андрей.

Андреевский флаг развевался на мачтах российских кораблей до 1917 года. Но в ноябре 1917 года моряки, собравшиеся на первый Всероссийский съезд военного флота, приняли решение поднять на всех судах красный флаг Интернационала.

День 11 декабря в истории


В первые годы советской власти флаг ВМФ несколько раз меняли, и лишь 27 мая 1935 года учредили новый Военно-морской флаг. Он представлял собой белое прямоугольное полотнище с голубой полосой, идущей вдоль нижней кромки флага. На белой части разместили пятиконечную звезду и скрещенные серп и молот красного цвета.

Лишь в 1991 году, после распада СССР, Президент своим указом снова сделал Андреевский флаг символом ВМФ.



#история #армия


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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