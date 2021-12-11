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Под Нижним Новгородом построят «Квантовую долину»

Под Нижним Новгородом построят «Квантовую долину»

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Юлия Сапрыгина



В Нижегородской области будет создан инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина». Соответствующее постановление Правительства от 30 ноября 2021 года № 2133 вступает в силу с 11 декабря.

Как следует из текста документа, финансировать создание центра планируется из регионального бюджета и внебюджетных средств.

На базе центра планируется развивать современные цифровые технологии, включая квантовые технологии и искусственный интеллект, а также создание инновационных производств, интеллектуальных транспортных систем.

Законы, вступающие в силу с 11 декабря


Также в центре будут реализовывать проекты в области высокотехнологичной персонализированной медицины и медицинского приборостроения.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#IT #наука #промышленность


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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