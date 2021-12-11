Под Нижним Новгородом построят «Квантовую долину»

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Юлия Сапрыгина

В Нижегородской области будет создан инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина». Соответствующее постановление Правительства от 30 ноября 2021 года № 2133 вступает в силу с 11 декабря.

Как следует из текста документа, финансировать создание центра планируется из регионального бюджета и внебюджетных средств.

На базе центра планируется развивать современные цифровые технологии, включая квантовые технологии и искусственный интеллект, а также создание инновационных производств, интеллектуальных транспортных систем.

Законы, вступающие в силу с 11 декабря

Также в центре будут реализовывать проекты в области высокотехнологичной персонализированной медицины и медицинского приборостроения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.

#IT #наука #промышленность

597