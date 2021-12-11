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Подведены итоги V Всероссийского конкурса «Школьная проектная олимпиада»

Подведены итоги V Всероссийского конкурса «Школьная проектная олимпиада»

Подведены итоги V Всероссийского конкурса «Школьная проектная олимпиада», инициированного экспертами всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева. 

Финал мероприятия проходил в МГПУ им. М.Е. Евсевьева. В олимпиаде участвовали педагоги и проектные команды школьников. 

Школьная проектная олимпиада проводилась в целях создания условий для формирования у подрастающего поколения гражданской идентичности, активной и ответственной позиции в решении локальных проблем социально-экономического развития российских территорий. В конкурсе принимали участие команды российских школьников в возрасте от 7 до 17 лет, а также учителя.

Участники представили свои проекты в восьми тематических номинациях: «Моя школа», «Мое село», «Мой город», «Моя страна», «Цифровая среда», «Экология моей страны» и «Моя профессия», отдельная номинация была предложена для педагогов – «Методическая копилка». 

«За годы существования конкурс стал механизмом вовлечения детей в социальную практику. Это эффективная площадка, где участники могут поделиться уникальными идеями по развитию школы, города, региона и всей страны в целом», – отметила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Соня Погосян. 

Она выразила уверенность в том, что все знания, полученные в ходе олимпиады, пригодятся участникам в дальнейшей деятельности. Отдельные слова благодарности были высказаны в адрес наставников, которые помогли сплотить команды, придумать и оформить идеи в оригинальные и значимые проекты.

«Школьная проектная олимпиада» – это прекрасная возможность и для детей, и для взрослых представить обществу свои проекты, очень интересные и социально значимые. Я очень рад, что в этом году Республика Мордовия и педагогический университет стали площадкой для проведения финала конкурса. Важно, что школьники и учителя по-настоящему заинтересованы в процветании родного края и душой болеют за свою малую родину. Желаю победителям и всем участникам конкурса дальнейших успехов и новых побед», – сказал глава Республики Мордовия Артем Здунов.

«Три дня на площадке педагогического университета проходил финал «Школьной проектной олимпиады», в котором участники и педагоги показали готовность к творческому поиску, к изменениям, к работе в команде и навыки жизни в цифровую эпоху. 2021 год запомнится участникам олимпиады как год реализации и развития научно-исследовательского потенциала. Мы делаем еще один шаг навстречу открытиям и достижениям. Мотивы этого процесса понятны тем, кто хоть раз в жизни нашел крупинку нового знания. А знание, как и добродетель, сама по себе – награда», – отметила ректор Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева Марина Антонова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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