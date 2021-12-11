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Похоже, в DLC Serious Sam 4 игроков отправят в Россию

Похоже, в DLC Serious Sam 4 игроков отправят в Россию


Игра Serious Sam 4 несколько дней назад стала доступна в подписке Game Pass на приставках Xbox Series X | S. Похоже, вскоре она может обзавестись дополнением, на что намекают разработчики.

В сети появилось видео по серии Serious Sam, где главный герой прибывает в холодные края. Никакой информации о том, что именно ждет игроков, в видео узнать нельзя — просто появляется логотип Serious Sam, который резко замораживается. Если верить ранее появлявшимся слухам, это будет DLC для Serious Sam 4, которое перенесет игроков в Россию.


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Несколько месяцев назад один из сотрудников Croteam (согласно его словам) рассказывал о вырезанном уровне «Завод» из игры Serious Sam 4. Уровень должен был появиться на релизе, но его в кампании не обнаружили. На этом уровне главный герой оказывается в России, где будет разгадывать секретную операцию генерала Бренда. Ожидается, что в рамках этого дополнения в игре Serious Sam 4 появится ракетница, которая стреляет бензопилами.

Напомним, что в Serious Sam 4 можно играть по Game Pass на Xbox Series X | S, но игра так и не вышла на Xbox One. При этом на Xbox Series X | S игроки жалуются на плохую оптимизацию.

Serious Sam 4

Человечество находится в осаде, орды Ментала распространяются по всему миру, уничтожая остатки сломленной и разбитой цивилизации. Последнее препятствие на пути захватчиков — Армия Обороны Земли, возглавляемая Сэмом Стоуном по прозвищу Крутой Сэм и его вооруженным до зубов отрядом солдат.
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По материалам: newxboxone

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