Полезные свойства элеутерококка и сферы его применения

Вадим Карасев

Элеутерококк обладает множеством полезных свойств, которые помогают при различных недугах. Это растение широко используется как в традиционной, так и в народной медицине для облегчения состояния здоровья.

Существует огромное количество растений, обладающих поистине удивительными свойствами. Многовековое изучение этих свойств помогает и по сей день, ведь растения — это не только кладезь витаминов, но и отличный способ для борьбы со всевозможными недугами. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с уникальными свойствами растения с необычным названием элеутерококк.

Описание и целебные свойства элеутерококка

Элеутерококк узнать не сложно. Это большой кустарник, вырастающий до 5 метров в высоту, с острыми шипами и остроконечными листьями на длинных ножках. Во время цветения растение покрывается мелкими душистыми соцветиями, расположенными зонтиками. На месте цветов появляются небольшие круглые ягоды черного цвета с плоскими косточками внутри.

Элеутерококк колючий называют сибирским женьшенем по месту произрастания, свободноягодником и диким перцем. Ареал произрастания этого уникального целебного растения — юг Сахалина, Приморский край, Сибирь, Япония и Китай.

В медицине используют корни растения, которые заготавливают в осенний период, а также весной, пока не появились первые листья. Их тщательно промывают, нарезают на небольшие кусочки и высушивают. Хранить готовую продукцию лучше всего в мешочках из ткани.

Чаще всего настойку элеутерококка используют в медицине, создавая тонизирующие лекарственные отвары. Настойка стимулирует работоспособность мозга, придает сил и выносливости.

Элеутерококк обладает ранозаживляющими свойствами, а также используется для лечения опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, повышает иммунитет, борется с ранними проявлениями сахарного диабета, применяется при переутомлении и депрессии.

В косметологии элеутерококк применяют для создания тоников, очищающих кожу, склонную к жирности. Также растение помогает бороться с воспалениями на коже, так как обладает противомикробным действием. Подойдет элеутерококк и для волос: он стимулирует волосяные луковицы, действенно борется с перхотью и делает локоны сильными.

Использование элеутерококка в магии

Используют необычайное растение и в магических обрядах. Настойка элеутерококка придает сил и бодрости, а также проясняет разум, если на него воздействуют недоброжелатели.

Корни растения — отличное средство против зла и врагов. Их носят с собой, чтобы давать отпор обидчикам и не поддаваться магическому воздействию, будь то любовный приворот, порча или сглаз.

Нередко ветку растения вешают над кроватью тяжелобольных людей, чтобы у тех появились силы для борьбы с недугами.