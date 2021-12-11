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После скандала с Ольгой Бузовой во МХАТе наступили тяжелые времена

После скандала с Ольгой Бузовой во МХАТе наступили тяжелые времена
Новое руководство МХАТ, выгнав певицу и ведущую Ольгу Бузову, поставило под угрозу существование всего театра. Назначенный в конце сентября генеральным директором МХАТа имени Горького Владимир Кехман режет буквально по живому. Распрощавшись со звездой Инстаграм Ольгой Бузовой, он устроил настоящую революцию. Со следующего года руководитель намерен изменить название культурного учреждения, замаравшегося в неблаговидных связях. Московский художественный академический театр с 2022 года собираются переименовать в Художественный театр. Изначально он именно так и назывался, потому Кехман просто возвращает учреждению историческое название. Кардинально меняется и репертуар. Сейчас могут снять спектакль буквально в последнюю минуту, если на него продано мало билетов. Так стало с постановкой «Красавец мужчина», посмотреть которую решились всего 49 человек в зале, рассчитанном на полторы тысячи зрителей.
Ольга Бузова Экономически это вполне оправданно, но труппа находится в постоянном стрессе. Многие занятые ранее актеры сейчас оказались в режиме простоя. Упор делается на детские спектакли, которые пока действительно приносят неплохую прибыль. Но все же МХАТ — не Театр юного зрителя. Что пока остается достаточно стабильным, так это зарплата. Во МХАТе система оплаты составлена так, что она не зависит от занятости артиста, это фиксированная надбавка к окладу. Поэтому, даже не выходя на сцену, никто не остается обижен. Так ли это будет в дальнейшем — не известно. Пока, по сведениям «КП» из собственных источников, труппа оптимистично надеется на неплохие премии в конце года. А в следующем театр вообще закроют на капитальный ремонт на несколько месяцев. За это время многое может измениться.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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