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Приятный сюрприз — Weird West будет в Game Pass в день релиза

Приятный сюрприз — Weird West будет в Game Pass в день релиза


Несколько недель назад разработчики из студии WolfEye (которая была образована сотрудниками Arkane Studios) рассказали, что их проект Weird West выходит в начале будущего года — 11 января 2022 года, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Сегодня стала известна приятная новость — игра сразу будет добавлена в подписку Game Pass на приставках Microsoft.

Weird West — это экшен-RPG, действия которого разворачиваются в мире Дикого Запада с фэнтези-элементами. В игре заявлено несколько персонажей, каждый из которых будет иметь свою уникальную историю, но в конце «все дороги сойдутся воедино». Обещают, что игроков ждут вариативные сюжетные линии.

Ниже можно посмотреть геймплей игры Weird West, а опробовать все подписчики Game Pass смогут ее уже 11 января 2022 года:


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По материалам: newxboxone

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